Store drømme: Derfor er vi SÅ vilde med lotto

Hver uge spiller danskerne med om milliongevinster for at få vores drømme opfyldt. Og selvom vi ved, at chancerne er små, gør vi det alligevel. For vi drømmer fremtidsdrømme - næsten hver dag.

Hundredevis af millioner er på højkant hver måned, især Eurojackpot-puljen hver fredag.

I år har 16 danskere fået del i millionerne, og på få år er fire danskere blevet mange-millionærer. De har hver især vundet over 100 millioner.

Ifølge en analyse fra Danske Spil, så ved danskerne ganske præcist, hvad de vil bruge penge på, hvis de vinder den store gevinst.

40 procent af danskerne ville rejse på en spektakulær måde, købe deres egen ø eller flyve til verdens 7 vidundere i privat jetfly.

Ifølge psykolog Mette Kroier, er der en ganske særlig grund til, at danskerne spiller med om millionerne. Selvom chancerne for at vinde, er små.

Se videoindslaget øverst i artiklen og få ekspertens forklaring på, hvad det er for urdrifter, der gør, at vi drømmer.