Stor skattekontrol: Hver tredje bilist fik bøde eller afgift

I alt blev 49 køretøjer kontrolleret, og det var således flere end en tredjedel af bilisterne, der ikke havde deres registrerings- eller afgiftsforhold i orden, oplyser Motorstyrelsen, der hører under Skatteforvaltningen, i en pressemeddelelse. - Det er overraskende, at vi i løbet af tre timer kan skrive så mange sager, som det var tilfældet i Kolding. Folk bør ikke være i tvivl om de regler, der gælder for forskellige typer af køretøjer, men kontrolaktionen viser tydeligt, hvor vigtigt det er, at Motorstyrelsen gennemfører kontroller. I 2019 kommer vi til at gennemføre en række kontroller i hele landet, siger underdirektør Jørgen Rasmussen fra Motorstyrelsen i pressemeddelelsen.

Inddrog tre nummerplader

Kontrolaktionen i Kolding får størst konsekvenser for fire bilejere, der ikke havde betalt den registreringsafgift, som de burde. I tre af de fire tilfælde inddrog Motorstyrelsen nummerpladerne.

Derfor kunne to udenlandske bilister, der stadig kørte med udenlandske nummerplader, selv om de var flyttet til Danmark, ikke køre fra stedet. Det samme gjorde sig gældende for en bilejer, der havde et bagsæde i sin gulpladebil.

De tre ejere kommer til at betale mange tusinde kroner i registreringsafgift, før de kan benytte deres køretøjer igen.

I ét tilfælde blev en mandskabsvogn benyttet til private formål af personer, der ikke var ansat i den virksomhed, som mandskabsvognen tilhørte. Ejeren eller brugeren skal nu betale fuld afgift på køretøjet.

Motorstyrelsen noterede også 14 bødesager, og bilejerne kan hver især se frem til at skulle betale en bøde. På ni varebiler manglede det obligatoriske cvr-nummer på siden af bilerne, og ejeren bliver indstillet til en bøde på 5000 kroner, og på fem varebiler kunne de bagerste sideruder åbnes, selv om det er i strid med reglerne.

Derudover skal en bilist betale mere i privatbenyttelsesafgift, fordi han kørte i en bil, som han benyttede til både erhvervs- og privatkørsel. Vedkommende havde tidligere opgivet, at han havde et firma, men styrelsens kontrol viste, at der ikke var aktivitet i firmaet, og han kunne derfor ikke nøjes med at betale en lavere privatbenyttelsesafgift.