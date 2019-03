Stor plan sender milliarder til asfalt og skinner på Fyn

Mens regeringen har talt varmt for udvidelsen af motorvejen, har meldingerne omkring den nye vestfynske jernbane været mere lunkne. Men nu bøjer regeringen af, så den nu også støtter anlæg af en ny vestfynsk jernbane. Hermed er sat punktum for flere års usikkerhed for de mange berørte borgere.

Ifølge planen vil aftaleparterne bruge lidt over en milliard kroner på udvidelse af motorvejen syd om Odense og 4,8 milliarder kroner på anlæggelsen af en ny jernbanestrækning over Vestfyn.

Lilleholt og Thulesen Dahl jubler

Regeringen og Dansk Folkepartis nye infrastrukturplan betyder, at anlæg af nye motorvejsspor ved Odense går i gang i 2021 og nye togskinner på Vestfyn anlægges fra 2024.

Den fynske klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) kalder aftalen er meget stor dag for Fyn

- En udvidelse af motorvejen syd om Odense er den vigtigste fynske sag. Det er afgørende for det fynske erhvervsliv og de mange bilister, der benytter motorvejen. Det haster at få nedbragt trængslen og antallet af ulykker, siger ministeren.

Også det fynskvalgte folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) er en glad mand.

- For mig er det afgørende, at vi kan fortsætte udvidelse af motorvejen syd om Odense, når vi er færdig med at få anlagt de ekstra motorvejsspor mellem Nørre Aaby og Blommenslyst. Desuden glæder det mig, at der nu er enighed om anlæg af en ny vestfynsk jernbane. Det betyder, at der skabes bedre plads på den eksisterende bane og dermed kan de nuværende stationer på strækningen fremtidssikres, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Regeringen har ellers været modstander af den vestfynske jernbane. Lars Chr. Lilleholt lægger da heller ikke skjul på, at han hellere ville have brugt de godt fire milliarder kroner på asfalt.

- Men jeg er glad for, at mange års usikkerhed om jernbanen nu er slut, siger han.