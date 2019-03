- Siden oktober 2018 er der blevet varslet fyringer af yderligere 200 gymnasielærere, viser tilbagemeldinger fra vores tillidsrepræsentanter. 2019 tegner til at blive et historisk blodigt år på de gymnasiale uddannelser, siger Tomas Kepler.

Gymnasielærernes formand, Tomas Kepler: - 2019 tegner til at blive et blodigt år på de gymnasiale uddannelser. Foto: Rie Neuchs

- Hvis ikke der bliver handlet, så får det konsekvenser. Det bliver især de uddannelsessteder, der ligger uden for de store byer, der får svært ved at overleve. Mange af dem er hårdt pressede allerede nu, siger formanden.

- Når der er færre lærere, så går det ud over kvaliteten. Den er allerede forringet nu, siger Tomas Kepler, der gruer for fremtiden, når de små ungdomsårgange for alvor begynder at slå igennem de kommende år.

Der er allerede nu lidt færre unge, men forklaringen på de fyrede gymnasielærere skal især findes et andet sted. Siden januar 2016 har de gymnasiale uddannelser skullet finde besparelser på to procent om året i forbindelse med det såkaldte omprioriteringsbidrag, som andre offentlige institutioner også er underlagt.

Undgå sorte pletter

Gymnasielærerne mener først og fremmest, at de årlige besparelser på to procent skal ophøre. Men de ønsker også, at politikerne på Christiansborg gør noget ekstra for at sikre de mest truede uddannelser uden for de store byer.

- Det handler om at forhindre, at der opstår store sorte pletter på landkortet, hvor man ikke kan få en gymnasial uddannelse. Når først den lokale uddannelse lukker, så spreder konsekvenserne sig som ringe i vandet. Det er hurtigt at rive noget ned, men det tager meget lang tid at bygge det op igen, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, siger Tomas Kepler.

Han efterlyser en model for fordeling af eleverne, som kan hjælpe de små skoler. Kepler kan også se en løsning, hvor de mindre skoler får en positiv økonomisk særbehandling.

- Det må bare ikke være på bekostning af de større skoler, for de er også pressede. Det må ikke være et nulsums-spil, siger formanden.

Men hvorfor mener du ikke, at de gymnasiale uddannelser skal spare, når nu sygehuse, skoler og andre institutioner skal ?

- Jeg vil omvendt spørge, hvorfor vi skal spare på velfærdsydelser i Danmark, der har en økonomi, som buldrer frem? Når man siger, at viden er vores eneste råvare, så forstår jeg ikke, hvad værdien er i at forringe kvaliteten på vores uddannelser, siger Tomas Kepler.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er indstillet på at kigge på omprioriteringsbidraget, men ikke de første par år.

- Med omprioriteringsbidraget har vi haft til hensigt at bruge borgernes penge så præcist som muligt i den offentlige sektor. Det kan dog ikke fortsætte for evigt på uddannelserne, og det vil udløbe med udgangen af 2021 i sin nuværende form, siger ministeren.