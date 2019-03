Støjberg vil fortsat holde mindreårige fra ældre ægtefæller

Asylansøgere under 18 år skal som udgangspunkt ikke bo sammen med deres ældre ægtefæller på danske asylcentre.

Det fastslår udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en skriftlig kommentar, efter at Københavns Byret har tilkendt et syrisk par økonomisk godtgørelse, fordi de i 2016 blev tvunget til at bo hver for sig.

- I den konkrete sag har Københavns Byret vurderet, at Udlændingestyrelsen ikke har sagsbehandlet korrekt, hedder det i kommentaren fra Inger Støjberg.

- Dagens dom fra Københavns Byret ændrer ikke på, at udgangspunktet fortsat vil være, at mindreårige ikke skal indkvarteres sammen med ældre ægtefæller i det danske asylsystem.

Støjberg var fredag formiddag i samråd om adskillelse af asylsøgende ægtepar, hvor den ene er under 18. Samrådet handlede om, hvorvidt ministeren har udstedt en instruks om, at alle af disse par - uden undtagelse - skal adskilles på asylcentrene.

Det afviser Støjberg at have beordret. Det vil være i strid med loven, da alle sager skal behandles individuelt, og de involverede parter skal høres.

Støjberg understreger, at dommen fra byretten ikke handler om lovligheden af den generelle indkvarteringsinstruks.

- Det er nu op til Udlændingestyrelsen at vurdere det videre forløb, herunder om man vil anke dommen, lyder det i ministerens skriftlige kommentar.