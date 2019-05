Støjberg står fast: Milliard til grænsekontrol er godt givet ud

Udlændinge- og integrationsminister afviser at have puttet med prisen for tre års grænsekontrol.

Det overrasker ikke udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at omkostningerne til grænsekontrollen ifølge DR-programmet Detektor beløber sig til mindst en milliard kroner over tre år.

- Det kommer ikke bag på mig, og jeg vil sige, at det er hver en krone værd, siger Inger Støjberg til Ritzau.

- I den periode er der over 7000 mennesker, der er blevet afvist og ikke har fået lov til at rejse ind. Der er konfiskeret over 800 våben, og der er fanget en terrorist, der for nylig er dømt for planer, han havde om at udøve terrorisme i Københavnsområdet, siger hun.

Rigspolitiet har tidligere oplyst, at politiet har brugt 275 millioner kroner på grænsekontrollen fra 4. januar 2016 og til 31. december 2018.

Men det tal omfatter hverken lønudgifter til betjente ved grænsen eller udgifter til Hjemmeværnet og Forsvaret, der har overtaget store dele af grænsebevogtningen.

Eksempelvis har Hjemmeværnet ifølge DR brugt mere end 160 millioner kroner på grænsekontrollen, ligesom Forsvaret har brugt mindst 37 millioner kroner.

Inger Støjberg mener dog ikke, at regeringen har søgt at skjule de reelle omkostninger.

- Vi har på ingen måde puttet med prisen. Faktisk tværtimod. Jeg mener, der har været åbenhed hele vejen igennem, siger udlændinge- og integrationsministeren.

Hun mener, at udgifterne grænsekontrollen er en god forretning for Danmark.

- I 2019 sparer vi fire milliarder kroner på udlændingeområdet, og det er blandt andet på grund af grænsekontrollen, fordi færre kommer hertil, siger Inger Støjberg.

Grænsekontrollen blev indført 4. januar 2016 og er siden blevet forlænget adskillige gange.

Den seneste forlængelse gælder frem til 12. november 2019.