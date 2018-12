Støjberg går i rette med partifælle: Lindholm er optimal

Marcus Knuth kritiserer, at øen Lindholm skal huse et udrejsecenter. Men placeringen er god, siger Støjberg.

Der vil ikke blive overvejet andre øer end Lindholm til et nyt udrejsecenter.

Det slår udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fast. Hun afviser dermed partifælle Marcus Knuths kritik af, at den lille ø i hans valgkreds i fremtiden skal huse udvisningsdømte kriminelle udlændinge.

- Nu er det ikke første gang, at der selvfølgelig er diskussioner, hvis man er valgt i et område, siger Inger Støjberg.

- Jeg har set kritikken, men jeg holder fast i, at Lindholm er noget nær optimal i forhold til placering af den her gruppe.

Ifølge ministeren skyldes det blandt andet, at man på øen bedre kan holde øje med øens beboere, end det er tilfældet nu.

I øjeblikket bor afviste asylansøgere, udlændinge på tålt ophold og udvisningsdømte kriminelle sammen på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast.

Men i forbindelse med en finanslovsaftale for 2019 har regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti besluttet, at de grupper fremover skal deles op.

Flygtninge dømt for kriminalitet samt personer på tålt ophold skal således have adresse på Lindholm.

Det har Marcus Knuth over for Berlingske udtrykt bekymring for.

- Jeg må sige, at det er en meget underlig beslutning, og en underlig lemfældighed med skatteborgernes penge, siger han til Berlingske.

Marcus Knuth er valgt i Sjællands Storkreds og er tidligere udlændinge- og integrationsordfører i Venstre.

Blandt andet finder han det problematisk, at forsøgsfaciliteter tilhørende DTU skal rives ned, og at øen ligger tæt på Sjælland, så øboerne får nem og hurtig adgang til København.

- Jeg vil bruge det næste stykke tid på at stille en lang række kritiske spørgsmål, og så må vi se, om der kunne findes en anden ø, hvor vi kan lave en billigere og bedre løsning, siger Knuth til Berlingske.

Men valget ligger fast, siger ministeren. Der bliver således ifølge Støjberg ikke taget en diskussion op om en ny placering af centret.

Udrejsecentret på Lindholm ventes klar i 2021.