Støjberg: Vi har fået garanti for Mansours sikkerhed

Marokko har givet den danske regering garanti for den terrordømte og nu hjemsendte dansk-marokkaner Said Mansours sikkerhed.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Der er selvfølgelig fuldstændig styr på tingene i forhold til Said Mansour, og jeg må sige, at jeg er meget tilfreds med det. Men det er selvfølgelig også set i det lys (Mansours sikkerhed, red.) naturligt, at en sag som den her tager meget lang tid, siger hun.

Mansour blev kort før midnat fredag aften overdraget til myndigheder i det nordafrikanske land af danske politifolk.

Og det er Inger Støjberg "utrolig tilfreds med".

- Han har brugt sin tid i Danmark til at forråde os, og han har forsøgt at undergrave og destabilisere Danmark, og derfor hører han ikke til her, siger hun.

Hun var i foråret selv i Marokko for at drøfte muligheden for at returnere den 58-årige Mansour.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har også "arbejdet intenst" med den konkrete sag, fortæller Inger Støjberg.

- Også den marokkanske ambassadør i Danmark har været meget involveret. Det er noget, som har taget meget lang tid, og det har vi også vidst, fordi det er en meget vanskelig sag at få sendt en mand som ham her ud, siger hun.

På et spørgsmål om, hvorvidt der er lavet en generel hjemsendelsesaftale mellem Danmark og Marokko, begrænser Inger Støjberg sit svar til, at "aftalen kun omfatter Said Mansour".

Mansour blev i 2015 af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror. Hans danske statsborgerskab blev annulleret, og han blev udvist for bestandig. Dommen blev året efter stadfæstet i Højesteret.

Ledsaget af danske politifolk ankom han sent fredag aften til Casablanca med fly fra København.