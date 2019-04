De afviste asylbørn på Udrejsecenter Sjælsmark er i en svær situation. Men den er de blevet bragt i af deres forældre. Det mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Familierne har ikke ret til at være i Danmark, og derfor skal de udrejse. Og i min optik har forældrene taget deres børn som gidsler, siger ministeren.

En ny rapport fra udrejsecenteret Sjælsmark lavet af psykologer fra Røde Kors viser, at op mod 80 procent af børnene er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse, og at 61 procent af dem opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose.

I udrejsecenteret bor personer, som har fået endelig afslag på asyl, og som derfor skal forlade Danmark.

- Jeg mener, at vi gør det så godt som muligt. Børnene går i daginstitutioner, der er fritidsaktiviteter, og de går i skole. Men det er selvsagt, at vi ikke kan løfte det åg af deres skuldre, at deres forældre har bragt dem i den situation, siger Støjberg.

Røde Kors skriver i rapporten, at man er klar over, at der ikke er politisk opbakning til, at familierne først bliver flyttet til Udrejsecenter Sjælsmark umiddelbart før afrejse.

Derfor har Røde Kors en række anbefalinger med udgangspunkt i den nuværende situation.

Det drejer sig blandt andet om specialiseret børnehavetilbud, vuggestuetilbud til alle børn, flere fritidstilbud, og at familierne får mulighed for selv at lave mad. I dag spiser de tre gange om dagen i en kantine.

Men det kommer ikke til at ske, siger Inger Støjberg.

- Forslaget om, at familierne selv skal kunne lave mad, bliver ikke til noget. At de skal spise i en kantine er med til at understrege, at det her er en midlertidig foranstaltning, siger hun.

- De andre ting omkring børnehave- og vuggestuetilbud må vi se på, men umiddelbart ser jeg ikke for mig, at vi komme til at lave de store ændringer.