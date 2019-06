Stjernen længtes efter fjord og fjeld

Næsten halvdelen af sit liv har Sissel Kyrkjebø boet i Danmark. Men først og fremmest er hun norsk, og den følelse trak så meget, at hun for nogle år siden vendte hjem.

Sissel Kyrkjebø, som fylder 50 år mandag den 24. juni, bor i dag i Oslo sammen med sin mand, advokat Ernst Ravnass.

Men hun er jævnligt i Danmark, blandt andet for at give en af sine populære julekoncerter "Sissels Jul", som hun turnerer Norden rundt med.

Sidste år besøgte hun seks danske byer, heriblandt Randers, hvor hun på forhånd havde bedt arrangørerne finde et lokalt kvindeligt talent, som hun kunne fremføre "Somewhere" fra musicalen "West Side Story" med. Kendt eller ukendt, grøn eller erfaren var ikke afgørende.

Måske var det hendes egen vej ind i musikken, som inspirerede. Sissel Kyrkjebø voksede op i lejlighed lidt uden for Bergen - med udsigt over havet til den ene side og fjeldet til den anden.

Forældrene var musikalske, men ikke udøvende. Anderledes ville Sissel det. Fra hun var lille, sang hun i flere kor, og da hun var 11 år, vandt hun en talentkonkurrence i et stormagasin i Bergen.

Meget uskyldig, har hun selv kaldt sin optræden, men den åbnede vejen til tv, og ved det europæiske melodigrandprix i Bergen i 1986 fik hun æren af at optræde i pausen.

Den 16-årige jente med den naturlige udstråling og den exceptionelle stemme gjorde stort indtryk på seere over hele Europa.

Samme år debuterede hun med albummet "Sissel", som har fået følgeskab af så mange soloudgivelser, at hun kan tælle sit salg i millioner.

Det store gennembrud kom under åbningsceremonien til vinter-OL i Lillehammer i 1994, hvor hun sang duet med ingen ringere end Plácido Domingo.

Siden blev det til flere koncerter med den verdenskendte tenor, blandt andet i Moskva. Også stjerner som Celine Dion, Sting og jazzsangerinden Diana Krall har hun sunget med.

I Danmark husker mange hende måske fra duetten med Steen Jørgensen fra Sort Sol i 2001, "Elia Rising".

Som bare 20-årig kom Sissel Kyrkjebø til Danmark, hvor hun mødte den 25 år ældre sanger og entertainer Eddie Skoller. De var gift i knap ti år og fik døtrene Ingrid og Sarah.

Efter skilsmissen i 2004 blev Sissel Kyrkjebø i Danmark, så døtrene kunne fortsætte deres skolegang. Men det blev efterhånden for besværligt at pendle mellem København og Oslo, og for syv år siden flyttede hun til Norge.

Det er dejligt at være hjemme igen, men den danske mentalitet savner hun.

- Vi nordmænd føler jo, at danskerne er lidt mere kontinentale. De er lidt mere laid back, uden at det bliver fuldt ud laid back som i "mañana mañana", har hun sagt i et interview.