Stjålne skildpadder vender tilbage til Randers Regnskov

Tre ekstremt sjældne skildpadder er vendt hjem, efter de sidste måned blev stjålet fra Randers Regnskov kort før lukketid.

Onsdag blev skildpadderne returneret til den tropiske zoologiske have, skriver DR Østjylland.

- Det er helt fantastisk, og vi har nærmest ikke fået armene ned endnu, siger dyrepasser Kristian Sørensen til DR Østjylland.

- Vi havde et eller andet sted forventet, at vi aldrig skulle se skildpadderne igen.

De tre skildpadder blev stjålet 4. november, da deres anlæg blev brudt op kort før lukketid. Tyvene stjal tre af de otte skildpadder.

Arten er burmesiske stjerneskildpadder, som er ekstremt sjældne og har været tæt på at blive udryddet i naturen.

Dermed har dyrene en stor værdi på det sorte marked.

- Det er nogle ret sjældne dyr. Men det er ikke nogle, du kan afsætte alle steder, siger Kristian Sørensen.

Stjerneskildpadderne har et karakteristisk mønster på skjoldene.

Det gjorde, at tømrermester Jack Lund ikke var i tvivl, da han så dem under et besøg hos en kunde tidligere på måneden.

- Det viser sig, at kunden godt vidste, hvad det er for nogle skildpadder, siger tømrermesteren.

- Men han var havnet i den situation, at han var blevet babysitter for dem og ikke vidste, hvordan han skulle aflevere dem tilbage uden selv at ende i fedtefadet, siger tømrermesteren.

Tirsdag aften kontaktede Jack Lund Randers Regnskov og sendte efterfølgende et billede af skildpadderne.

Hos folkene i Randers Regnskov kunne man straks se, at der var tale om den rigtige art, men billedet var for utydeligt til at være helt sikker på, at det var de efterlyste skildpadder.

- Vi turde ikke rigtig tro på det, før vi så, at det var de rigtige, siger Kristian Sørensen til DR Østjylland.

Da de i aftes fik afleveret skildpadderne fra Jack Lund, var der dog ingen tvivl, fortæller dyrepasseren.

Skildpadderne er i dag igen at se i Randers Regnskov - nu bag panserglas, oplyser Randers Regnskov.