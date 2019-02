Stjålne malerier søger ejere: Politiet offentliggør fotos af tyvekoster

Hvem savner et maleri af kunstneren Jørgen Buhl?

Det vil Fyns Politi gerne vide, efter at man har beslaglagt nogle billeder angiveligt stjålet ved et indbrud. Fyns Politi har torsdag eftermiddag offentliggjort flere fotos af malerier, som kan have hængt i et eller flere fynske hjem og på et tidspunkt er blevet stjålet.

Har man det kan man kontakte indbrudsgruppen i Fyns Politi på telefon 114, som vil sørge for, at de kommer hjem til rette ejermand eller -kvinde.