Stjålet Nolde-maleri vender tilbage til ejer efter 40 år

Ifølge et auktionshus har et genfundet maleri af maleren Emil Nolde en værdi af en million euro.

Et stjålet maleri af den tysk-danske maler Emil Nolde er blevet leveret tilbage til sin rette ejermand efter knap 40 år.

Det skriver Flensborg Avis.

Oliemaleriet med navnet "Sonnenblumen" - solsikker - er fra 1926 og malet af den ekspressionistiske maler Emil Nolde, der levede fra 1867 til 1958.

Maleriet forsvandt i 1979 fra et kontor på den tyske radio- og tv-station Norddeutscher Rundfunk (NDR). Men sidste år meldte en enke fra Berlin sig med beskeden om, at hendes mand havde fået billedet i gave.

Manden skulle angiveligt have fået det af en tidligere produktionsmedarbejder ved NDR. Ifølge kvindens forklaring fandt hun først for nylig ud af, at maleriet var ægte.

Kvinden modtager nu 20.000 euro - svarende til knap 150.000 danske kroner - i findeløn.

Ifølge NDR's generaldirektør, Lutz Marmor, har auktionshuset Sotheby's vurderet værket til i dag at have en værdi af godt en million euro - altså næsten 7,5 millioner kroner.

Maleriet blev i 1950 købt af Adolf Grimme, den første chef for det daværende Nordwestdeutscher Rundfunk, for 10.000 D-mark.

Det er planen, at billedet i fremtiden skal vises på særudstillinger i Hannover, Hamburg, Kiel og Schwerin.

Tyveriet i 1979 er fortsat forbundet med mange spørgsmål. Medarbejderen, som angiveligt skal have foræret billedet væk, er død.

Samtidig med, at maleriet af solsikkerne blev stjålet, forsvandt også Emil Noldes akvarelbillede "Landschaft mit Bauernhaus". Den tyske radio- og tv-station håber fortsat, at den kan få dette billede tilbage.