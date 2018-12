Sting giver udendørskoncert i Holstebro til sommer

Den britiske verdensstjerne Sting lægger næste år vejen forbi Holstebro.

Det oplyser koncertarrangør Live Nation i en pressemeddelelse.

Den 67-årige musiker skal spille til Musikteatret Holstebros Open Air-koncert fredag den 21. juni næste år. Koncerten er en del af kunstnerens europaturné med navnet "Sting: My Songs".

Der er lagt op til et show med fokus på de mest kendte sange, som Sting har skrevet, samt et uddrag fra hans karriere i bandet The Police og som solokunster.

Fans kan blandt andet forvente at høre hits som "Englishman In New York,", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne" og "Message In A Bottle".

Ifølge Dagbladet Holstebro-Struer tager Musikteatret Holstebro ekstra plads i brug til udendørskoncerten. Dermed bliver der plads til 9000 gæster.

Sting har spillet flere koncerter i Danmark - blandt andet gæstede han Royal Arena i september 2017, og i 2016 spillede han på Smukfest i Skanderborg.

Sting har gennem sin karriere modtaget 16 Grammy-priser, og seks af priserne er fra tiden i The Police, som nåede at udgive fem albummer, og han blev i 2003 optaget af The Rock Hall of Fame.

I løbet af sin karriere er det blevet til i alt næsten 100 millioner solgte albummer fra The Police og hans solokarriere.

Billetsalget til koncerten i Holstebro begynder fredag den 7. december klokken 10. Prisen er 695 kroner plus et gebyr.