Stigning i antallet af ældre patienter rammer pressede sygehuse

Antallet af ældre på mere end 75 år vil i løbet af blot syv år stige med 36 procent.

Samtidig er de medicinske sygeafdelinger allerede så pressede af ældre patienter, at afdelingerne meget ofte kører med overbelægning.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, skriver avisen Jyllands-Posten.

I de kommende år vil presset på landets sygehuse ifølge en fremskrivning fra Lægeforeningen stige med, hvad der svarer til 700 ekstra medicinske sengepladser.

Det hænger på ingen måde sammen, vurderer Andreas Rudkjøbing, der er formand i Lægeforeningen.

- Vi har de senere år oplevet hård økonomisk opbremsning og meget lave vækstrater i sundhedsvæsenet i en periode med markant flere ældre, siger han til Jyllands-Posten.

- Vi står midt i problemerne lige nu med massiv overbelægning og en eksplosion af ældre medicinske patienter, og den problematik vil blot forværres de kommende år, siger han.

Lægernes opråb tager afsæt i en ny analyse af udgiftsbehovet i sundhedsvæsenet fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

På baggrund af rapporten advarer de om, at ældrepresset og mange nye behandlingsmetoder gør det nødvendigt, at der investeres op mod to procent mere i sundhed hvert år frem mod 2025.

Ellers vil patienterne opleve at blive behandlet væsentligt ringere end i dag, lyder det.

Professor og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg vurderer, at det bliver vanskeligt at få tingene til at hænge sammen inden for de nuværende rammer.

Ifølge analysen har væksten i sundhedsudgifterne siden 2010 været rekordlav og ligget omkring en procent om året.

De danske sundhedsudgifter ligger nu omkring gennemsnittet blandt de 22 mest sammenlignelige OECD-lande.

Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skal sundhedsvæsenet løftes økonomisk.

- Svaret er ikke entydigt at oprette hundredvis af nye medicinske sengepladser, men en mere markant omstilling af sundhedsvæsenet, hvor mere behandling klares i eller tæt på borgerens eget hjem, siger hun til Jyllands-Posten.