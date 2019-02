Stigende antal mænd bliver udsat for seksuel chikane

Flere mænd oplever at blive udsat for seksuel chikane på jobbet.

Det viser den nyeste nationale rundspørge fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Et af rundspørgens over 100 spørgsmål går på, om man inden for de seneste 12 måneder har været udsat for seksuel chikane.

Fra 2012-2018 er der sket en markant stigning i andelen af mænd, der svarer ja til det spørgsmål.

Konkret er stigningen størst blandt yngre mænd i alderen 18-24 år.

Ifølge DR havde en ud af 70 mænd været udsat for seksuel chikane i 2012. I 2018 var det steget til en ud af 20.

NFA opgør ikke det totale antal, men undersøgelsens tal er nationalt dækkende og bygger på svar fra mindst 30.000 danskere.

Undersøgelsen viser, at social- og sundhedsassistenter er en af de fem grupper, der oftest oplever seksuel chikane på arbejdspladsen.

DR har talt med Charlotte Bredal, arbejdsmiljøkonsulent hos FOA, fagforeningen, der organiserer social- og sundhedsassistenter.

Hun siger til DR, at det reelle tal for seksuel chikane mod mænd kan være endnu større, end det fremgår af undersøgelsen, da det er tabubelagt for en mand at klage over seksuelle tilnærmelser.

- Hvis man som mand siger, at man har været udsat for seksuel chikane, så risikerer man at blive latterliggjort, fordi der er en stereotyp om, at mænd altid er interesserede i sex.

- Så mænd får at vide, at de bare skal være glade for opmærksomheden, siger hun til DR.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført undersøgelsen "Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark" hvert andet år siden 2012.

Spørgeskemaet har hver gang været sendt til mindst 50.000 personer, og der har alle årene været en svarprocent på mindst 50 procent. I 2018 var svarprocenten 60 procent.

Man bruger registerdata til at opveje for eventuelle skævheder i antallet af besvarelser fra forskellige brancher og arbejdsgrupper.