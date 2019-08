Statsrevisorer kritiserer fejl på fejl i bødeinddrivelse

Statsrevisorerne kritiserer både Justitsministeriet, politiet, Skatteministeriet og Gældsstyrelsen for mangelfuld og til tider ulovlig inddrivelse af bøder.

Det fortæller Statsrevisorerne fredag oven på deres første møde efter sommerferien.

- Der er specielle problemer omkring politiets bøder, hvor der decideret er ting i inddrivelsesloven, der ikke bliver gjort, siger næstformand for Statsrevisorerne Klaus Frandsen (R) efter fredagens møde.

Det er dog langt fra det eneste. Af en pressemeddelelse fremgår det, at Statsrevisorerne kritiserer, at politiet i nogle tilfælde har videresendt krav og bøder til Gældsstyrelsen uden i tilstrækkelig grad selv at have forsøgt at inddrive pengene.

- Statsrevisorerne kritiserer, at politiets praksis i nogle tilfælde har været i strid med inddrivelsesloven.

- For eksempel har politiet sendt fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen uden først at have forsøgt alle opkrævnings- og rykkerprocedurer over for skyldner, skriver Statsrevisorerne.

Men der er også kritik af, at Skatteministeriet og Gældsstyrelsen ikke har prioriteret at få inddrevet de bøder og krav, der skulle inddrives.

- Inddrivelsen har været helt utilstrækkelig, til trods for at 55-69 procent af politiets fordringer har været parate til inddrivelse - det vil sige uden tvivl om retskraft og uden dataproblemer.

- Skatteministeriets begrænsede indsats har bidraget til, at politiets fordringsmasse under inddrivelse er vokset fra cirka 7,3 milliarder kroner til cirka 10,5 milliarder kroner i perioden 2015-2018, skriver Statsrevisorerne.

De understreger, at det samtidig er skidt for retsfølelsen, hvis lovovertrædelser på grund af manglende inddrivelse reelt ikke bliver straffet. Flere kan slippe for at betale, da der er en forældelsesfrist på fem til ti år på bøder.

- Statsrevisorerne finder det væsentligt, at Justitsministeriet og Skatteministeriet nu vil prioritere samarbejdet om løsningsmodeller for oversendelse af fordringer fra politiet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, da dette arbejde har trukket unødigt i langdrag, skriver Statsrevisorerne.