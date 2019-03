Statsministeren kører første tur med Cityringen

Tirsdag testkører Lars Løkke Rasmussen metroen på den kommende Cityring, som har været undervejs i over 10 år.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kører med på den første testtur for passagerer på sommerens kommende metroforøgelse, Cityringen.

Turen går fra stationerne Gammel Strand til Enghave Plads, som udgør to ud af de i alt 17 nye stationer.

Undervejs vil der gøres stop ved København H og Rådhuspladsen.

Med på testturen er desuden transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen (S), og borgmester på Frederiksberg, Jørgen Glenthøj (K).

- Vi vil vise ejerkredsen, Staten, Frederiksberg- og Københavns Kommune, hvad Cityringen bliver til, siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør for Metroselskabet.

Den nye metroring skal efter planen stå klar til i slutningen af juli i år med nye stationer i København og på Frederiksberg.

Cityringen, der har været undervejs siden 2009, bliver 15,5 kilometer lang og med 17 stationer. Den vil forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg.

På stationerne Frederiksberg og Kongens Nytorv kan passagererne skifte til de eksisterende metrolinjer.

Der er tidligere blevet sået tvivl om, hvorvidt alle stationer når at blive klar til sommeren 2019.

Det er heller ikke muligt for Metroselskabet at give en endelig besked om, hvornår Cityringens stationer er klar, da det blandt andet kræver en endelig sikkerhedsgodkendelse til at køre med passagerer.

- Vi mangler stadig kritiske milepæle, som vi arbejder hårdt på at nå, siger borgmester Jørgen Glenthøj i sin tale inden testturen.

Åbningstidspunktet kan først blive endeligt bekræftet kort før åbningen - formentlig i april - oplyser metroselskabet.

Frem mod åbningen orienterer Metroselskabet på månedlig basis sine ejere og offentligheden om projektet.