Statsministeren er med til bisættelse af dansk terroroffer

Når der bliver sagt et sidste farvel til 24-årige Louisa Vesterager Jespersen, som blev dræbt i Marokko 17. december, er der ikke kun familie og venner på kirkerækkerne.

Også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er lørdag mødt op for at deltage i højtideligheden i Fonnesbæk Kirke i Ikast.

Statsministeren er ankommet forud for bisættelsen af den unge kvinde. Hun blev sammen med 28-årige Maren Ueland fundet dræbt i Marokko.

De to veninder var på ferie, da de på brutal vis blev slået ihjel i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene.

Adskillige personer er blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen af drabene. Fire af de anholdte optræder på en video, der blev offentliggjort en uge før drabene, hvor de sværger troskab til Islamisk Stat.

Familien til Louisa Vesterager Jespersen oplyste tidligere på ugen i to forskellige dødsannoncer, at den 24-årige friluftselsker vil blive mindet ved højtideligheden lørdag klokken 13.

De to unge kvinder studerede på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark. Her holdt man to minutters stilhed for de dræbte kvinder mandag - et minut for hver af de to.

Der blev også flaget på halv.

Både Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland var erfarne friluftsmennesker.

Det er også datterens kærlighed til naturen, som Louisa Vesterager Jespersens far hæfter sig ved på en mindeside.

- En ringe trøst for os tilbage er, at Louisa døde i færd med det, som hun holdt allermest af. På vej mod nye eventyr. Æret være Louisas minde. Dit smil og din styrke vil altid være i vores hjerte og sjæl, lyder det.