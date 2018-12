Statsministeren afviser at have fyret Klimarådets formand

Afgående formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, har kritiseret regeringen for at blande sig i arbejdet.

Klimarådet er uafhængigt og kan gøre, hvad det vil inden for det mandat, rådet er blevet givet. Men det betyder ikke, at regeringen afstår fra "dialog" med rådet.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som tirsdag i Folketingets spørgetime blev spurgt til skiftet på formandsposten i Klimarådet.

Alternativets leder, Uffe Elbæk, mener, at regeringen, ved at skifte Peter Birch Sørensen ud som formand, blander sig i Klimarådets arbejde på en måde, som sætter spørgsmålstegn ved uafhængigheden.

En kritik, som statsminister Lars Løkke Rasmussen afviser:

- Når vi oplever et klimaråd, der måler os på målsætninger, som den tidligere regering har sat, så er det vel fair nok, at vi har en diskussion om det. Det er vel ikke oppositionens klimaråd, spørger Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger, at Klimarådets afgående formand ikke er blevet fyret.

Hans åremålskontrakt på fire år udløb, hvorefter regeringen besluttede at udpege en ny formand. Det er helt normal praksis uanset farven på regeringen, siger Løkke.

- Jeg har stor respekt for den pågældende økonom, og jeg håber, at regeringen får lejlighed til at bruge hans viden på andre områder. Men jeg forstår ikke, hvorfor han har valgt at udtale sig, som han gør, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren henviser dermed til, at Peter Birch Sørensen til Politiken har sagt, at regeringen direkte har opfordret Klimarådet til at holde sig fra kritik af den førte politik.

Klimarådet kritiserede i den første rapport i 2015, at den nuværende regering ikke levede op til den tidligere røde regerings målsætning om, at CO-udslippet skulle falde med 40 procent inden 2020.

Men Klimarådets opgave er ikke at holde den nuværende regering op på tidligere regeringers målsætninger, har det også tidligere lydt fra klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

Målet må være at holde regeringen op på dens egne målsætninger.

Ny formand for Klimarådet bliver Peter Mølgaard, der er professor på CBS og ifølge Lars Løkke Rasmussen har en mere "markedsorienteret" tilgang til klimapolitikken.