Statsminister hylder kvinde der blev dræbt af formodede terrorister

Dobbeltdrabet på 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde, Maren Ueland, har rystet hele landet.

Det sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der lørdag eftermiddag deltog i bisættelsen af kvinden i Fonnesbæk Kirke ved Ikast.

- Tabet af jeres datter har ramt os alle, lød det fra statsministeren henvendt til forældreparret.

Han fik ordet, efter at sognepræst Torben Pedersen havde holdt sin prædiken i den blomstersmykkede, midtjyske kirke.

- Vi deler sorgen og vreden over hendes alt for tidlige og meningsløse død. For hvad havde hun egentlig gjort? Hvad kan få nogen til at tage livet af hende, af to piger, på den måde. Det forstår vi ikke, lød det fra statsministeren.

17. december blev Louisa Vesterager Jespersen og hendes veninde fundet dræbt nær deres telt i Atlasbjergene i Marokko.

De var på trekking og på vej til at bestige Nordafrikas højeste bjerg, Toubkal.

Marokkansk politi efterforsker sagen som terror og har foretaget adskillige anholdelser i sagen.

- Hun havde livet for sig og livet med sig. Hun strålede. Det behøver man bare se på et billede af hende for at se.

- Vi kan alle se, at hun havde en positiv tilgang til livet. Hun havde mod på livet. Det skal vi nu bære videre, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Selv om sorgen og vreden fylder lige nu, skal vi ikke give afkald på, hvad vi står for, lød det fra statsministeren.

- Selv om sorgen er ubærlig, så må vi ikke bukke under. Vi skal huske hinanden på, hvem vi er, hvad vi er rundet af og står for: Det frie liv, hvor man kan være den, man er.

- På Danmarks og på regeringens vegne vil jeg udtrykke min dybeste medfølelse og love, at Louisa aldrig bliver glemt, sagde Lars Løkke Rasmussen, inden kisten blev båret ud af kirken.

Forinden havde sognepræst Torben Pedersen taget afsked med kvinden, som var døbt og konfirmeret i Fonnesbæk Kirke.

I en periode sang hun også i kirkekoret.

I sin prædiken beskrev han drabet som et "mareridt, man ikke kan vågne op fra".

- At mennesker kan hjernevaskes på sådan en måde, at de handler så bestialsk, det forstår vi simpelthen ikke. Nej, det var virkelig terrorens chokerende ansigt, vi så den dag, sagde han.

Sognepræsten beskrev den dræbte kvinde som fuld af livsmod og eventyrlyst.

Han nævnte, at hun havde gået og løbet på Caminoen i Spanien, boet og arbejdet hos en bondemand i Tyrkiet og rejst i Australien og Portugal.

- Vi må ikke lade vreden og bitterheden slå rod i vores sind, for så får ondskaben endnu en sejr, lød det fra sognepræsten, der opfordrede tilhørerne til at hjælpe og støtte hinanden og forsøge at komme videre efter bedste evne.

Op mod 430 personer var mødt op for at tage den sidste afsked med Louisa Vesterager Jespersen.

Hun studerede friluftsliv på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.