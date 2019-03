Statsadvokat kræver øget straf for at køre mor og børn ihjel

Sagen om en ulykke, hvor en mor og to børn blev dræbt, skal for landsretten. Byretten idømte tre års fængsel.

Tre års fængsel til en spritbilist for at køre en mor og to børn ihjel er ikke nok.

Det mener Statsadvokaten i Viborg, der har besluttet at anke dommen fra Retten i Herning, hvor den 24-årige Edijs Bukelis blev idømt tre års fængsel for uagtsomt manddrab.

Det skriver TV Midtvest.

- Det er en meget alvorlig sag, og vi vil gerne have landsretten til at se på, om strafniveauet er havnet det rigtige sted på de tre år.

- Det føler vi os ikke overbevist om, så derfor har vi anket. Vi mener, der er gode muligheder for en skærpet straf, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen fra Statsadvokaten i Viborg til TV Midtvest.

Edijs Bukelis' forsvarsadvokat oplyser efter dommen i byretten, at hans klient ikke ønskede at anke dommen. Men nu skal sagen alligevel en tur i landsretten.

Sagen går tilbage til 9. december sidste år. Her skete den fatale ulykke, der kostede en mor og to børn livet.

Aftenen før ulykken drak Edijs Bukelis whisky sammen med nogle arbejdskammerater. Med en promille på mindst 1,46 satte han sig bag rattet i en sølvgrå Ford Mondeo.

På Hodsagervej tørnede han ind i en Citroën C1 med fire personer i bilen. En 41-årig kvinde og en syvårig pige omkom ved ulykken.

Kvindens niårige søn blev hårdt kvæstet og døde dagen efter. Hendes syvårige datter blev kvæstet, men hun overlevede.

En bilinspektør har anslået, at manden kørte bilen med en hastighed på mindst 137 kilometer i timen på strækningen, hvor farten højst må være 80 kilometer i timen.

Det kom under retssagen frem, at den tiltalte aldrig har erhvervet kørekort. Han har forsøgt, men er dumpet to gange. Det har dog ikke forhindret ham i at køre spritkørsel i sit hjemland, Letland. Det blev han dømt for i 2017.

Ud over fængsel i tre år blev han frakendt retten til at erhverve kørekort i ti år, ligesom han blev udvist fra Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Edijs Bukelis har erkendt at have forvoldt tre menneskers død. Han har dog afvist, at han kørte så stærkt, som politiet hævder.