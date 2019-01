Staten vil tvinge sig til dataovervågning i firmaer

Regeringen vil med et nyt lovforslag forsøge at sikre sig mod cyberangreb fra fremmede stater og kriminelle.

Private firmaer og myndigheder skal i fremtiden kunne tvinges til at lade Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste indsætte overvågningsudstyr og sikkerhedssoftware helt inde i deres mest følsomme it-systemer.

Det skriver Politiken onsdag.

Overvågningen skal sikre samfundet mod cyberangreb.

Det kan komme så vidt som til at give efterretningstjenesten adgang til eksempelvis hospitalspatienters journaler og virksomheders børsfølsomme oplysninger for at afsløre skjulte cybervåben fra fremmede stater og kriminelle.

Det fremgår af et nyt lovforslag om den såkaldte netsikkerhedstjeneste, som regeringen fremsatte tirsdag.

Regeringen har samtidig fremlagt en række nye sikkerhedsinitiativer for seks følsomme samfundssektorer.

Det omfatter sundhed, tele, finans, transport, energi og søfart. Men ingen af de strategier gik så vidt som til at indføre tvungen overvågning.

- Hacking, fake news, cyberangreb og påvirkning af demokratiske valg er ikke længere noget ekstraordinært, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) til Politiken.

- Derfor er vi nødt til at forholde os til, at sådan er verden blevet, siger han.

Lovændringerne er ifølge bemærkningerne nødvendige, fordi industrien og de offentlige myndigheder ikke har været interesserede i at bruge det nuværende frivillige overvågningstilbud, der koster 3-400.000 kroner om året.

Et påbud fra ministeren om at tilslutte sig netsikkerhedstjenesten vil ifølge lovforslaget ikke kunne prøves i retssystemet.

- Vi taler om beskyttelse, ikke om at nogen skal retsforfølges. Det er helt uskyldige virksomheder og myndigheder, som bliver angrebet af hackere, kriminelle eller statslige organisationer. Det her er beskyttelse, siger Claus Hjort Frederiksen.

Lovforslaget vækker ifølge Politiken udbredt bekymring hos flere organisationer, herunder Dansk Industri, Dansk it og Rådet for Digital Sikkerhed.

Fælles for deres bekymring er statens mulighed for tvang, den manglende definition af, hvem lovforslaget omfatter, og manglen på afgrænsning af efterretningstjenestens adgang til informationer.