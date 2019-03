Staten betaler millioner for voldsdømte

Det burde være de voldsdømte, der punger ud i sager, hvor ofre har krav på erstatning.

Men en opgørelse viser, at det i mange tilfælde ender med at være staten, der til sidst betaler, skriver Kristeligt Dagblad.

Rigspolitiet har fra 2016 til 2018 kun formået at inddrive 6,6 millioner kroner af de 191 millioner kroner, som voldsdømte var blevet pålagt at skulle betale til deres ofre.

Det betyder, at staten har måttet betale penge til erstatning, som eksempelvis voldsofre har haft krav på.

Også Gældsstyrelsen, der senere er inde over sagerne, har flere gange forgæves forsøgt at inddrive pengene.

Desuden oplyser styrelsen, at fejl i de systemer, der bruges til inddrivelse, og en lav indtægt har betydet, at gæld i nogle tilfælde er blevet eftergivet.

Tallene kommer ikke bag på Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, der også er forsvarsadvokat.

- Tit er der jo ikke noget at komme efter hos gerningsmændene. Det er folk, som kommer kørende i biler købt på afbetaling, og som har lejet det fjernsyn, de har stående derhjemme.

- Derfor er det godt, at staten kan træde til, så ofrene får deres penge, siger han til Kristeligt Dagblad.

Peter Kofod, der er retsordfører hos Dansk Folkeparti, mener, at det er dybt utilfredsstillende.

- Både fordi det betyder, at folk, der egentlig skal betale en erstatning, slipper for at betale den, men også fordi det bliver skatteborgerne, der kommer til at betale, siger han til Ritzau.

Han vil nu tage sagen op med justitsminister Søren Pape Poulsen (K). I sidste ende burde systemet laves om, påpeger Kofod.

- Hvis folk efter mange år ikke har betalingsevne eller ikke ønsker at betale, så må vi alternativt oprette et egentligt gældsfængsel, siger han.

Hos Socialdemokratiet er retsordfører Trine Bramsen enig i, at systemet bør laves om. Den nuværende model virker ikke, slår hun fast.

- Man skal betale det, man skylder. Det må være udgangspunktet. Men vi ser desværre også nogle kriminelle, der bliver fastholdt i kriminalitet, fordi de skylder de her penge, siger hun til Ritzau.

Ifølge hende kunne en ny model være, at kriminelle kunne få et afslag på noget af - men ikke hele - beløbet, såfremt de holder sig ude af kriminalitet fremover.