Stævner direktør og bestyrelse: Konkursbo kræver millioner af tidligere Bios-ledelse

Konkursboet efter ambulancetjenesten Bios har stævnet selskabets tidligere bestyrelse og direktion for millioner. Formentlig et to-cifret millionbeløb. Kravet skal dække de tab, som selskabet og dets kreditorer led som følge af, at ledelsen fortsatte driften, selv om man vidste, at økonomien lå i ruiner.

Hvis den tidligere ledelse ligger inde med en viden, der kan vise et andet billede af den daværende situation, får den nu chancen for at redegøre for det i forbindelse med en retssag.

Han vil ikke fortælle, hvor stort erstatningskravet er, men avisen erfarer, at der er tale om et to-cifret millionbeløb.

- Vores synspunkt er, at man burde have stoppet på det tidspunkt, hvor man indså, at man ikke kunne betale fejludbetalingen tilbage, siger kurator Jan Bruun Jørgensen, partner i advokatfirmaet Andersen Partners.

Kuratellet mener, at ledelsen burde have stoppet ambulancedriften i Region Syddanmark i starten af 2016, hvor der var en negativ egenkapital på 33 millioner kroner, og driften kun kunne videreføres på grund af en fejludbetaling fra Region Syddanmark på godt 31 millioner kroner. I stedet fortsatte man med at køre ambulancerne i næsten et halvt år.

Den tidligere ledelse i ambulanceselskabet Bios risikerer at skulle dække et milliontab, som virksomheden led i kølvandet på dets første og eneste årsregnskab for 2015. Bios gik konkurs i juli 2016.

Håbløshedstidspunktet

Hverken tidligere adm. direktør Morten Hansen eller tidligere bestyrelsesformand Stef Hesselink, som ejer af den hollandske Bios-koncern, har ønsket at udtale sig til avisen om stævningen. Det har heller ikke været muligt at få Bios' danske advokat, Torkil Høg, partner i firmaet DLA Piper, i tale.

Ifølge kurator Jan Bruun Jørgensen er det et gammelt erstatningsretligt princip, at hvis man kører driften af en virksomhed ud over det, der kaldes håbløshedstidspunktet, så pådrager man sig ansvar for den gæld, der stiftes efter det tidspunkt. Han mener, at Bios-ledelsen må have vidst, hvor skidt det stod til, længe inden konkursen i juli 2016.

- Bios havde én kunde, der betalte én gang om måneden. Nu er jeg ikke revisor, men hvis man normalt sender 12 regninger om året, og pludselig har sendt 13, så bør man vel vide det. Da man så kunne se, at man var løbet tør for penge og kun kunne fortsætte ved hjælp af dobbeltbetalingen fra regionen, var det nok der, man skulle have indstillet skydningen. Man burde nok have vidst, at man før eller siden ville blive kaldt ud på den, siger Jan Bruun Jørgensen.

Processen for sagen kan blive lang, og Jan Bruun Jørgensen forventer, at der som minimum vil gå et år, inden der er en afklaring.