Flere ting peger i retning af, at eksplosionen ved Skattestyrelsen skyldes et angreb med gas, mener ekspert.

Efter at have nærstuderet billeder fra eksplosionen ved Skattestyrelsen, vurderer sprængstofekspert Peter Hald, at der kan være tale om et gasangreb.

- Der er min teori, at nogle har forsøgt et gasangreb med svejseværk eller skærebrænder ved at fylde postkassen i døren op med ilt og gas og har antændt det.

- Så får du et ordentligt drøn og en masse tryk. Det tryk har skubbet ruder, bulet skilte og revet i alting omkring sig, siger Peter Hald, der er kemiker og daglig leder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet.

Han understreger, at hans teori skal tages med forbehold, da han ikke har været til stede ved Skattestyrelsens bygning på Østerbro i København.

Udover at bygge sin teori på det tryk, han mener at kunne udlade af billeder, påpeger han også manglende fragmenter.

- Jeg kan ikke se spor af fragmenter eller flossede huller på for eksempel skiltene. Hvis man havde brugt en rørbombe eller en håndgranat, var det ellers, hvad man kunne forvente, siger Peter Hald.

Som det tredje påpeger han, at der ikke var spor af sod eller brandskader, hvilket ifølge Peter Hald tyder på, at der ikke har været flammer.

Sidst fremhæver kemikeren, at postkassen ved Skattestyrelsen er "som en skrællet banan", hvilket også peger i retning af, at den kan have været brugt som gasbeholder, inden den blev antændt.

- Det er frygtelig farligt for den, der udfører det. Det er forholdsvis nemt at fylde gas i, men du skal tænde det, så du ikke slår dig selv ihjel.

- Og det ved jeg ikke, hvordan man har gjort. Det øjeblik, gassen tænder, har du et millisekund, siger Peter Hald.

Han vurderer, at det ikke nødvendigvis er professionelle, der står bag. Gaseksplosion er forholdsvist udbredt, og er før blevet brugt af kriminelle til at sprænge døgnbokse, tilføjer han.

Peter Hald udelukker ikke, at en enkelt gerningsmand alene kan have forårsaget eksplosionen.