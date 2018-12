Spøgelsesbilist på motorvejen: 86-årig påkørte patruljevogn

Ældre bilist kørte torsdag aften formentligt som spøgelsesbilist hele vejen hen over Storebæltsbroen og blev stoppet ved at påkøre en patruljevogn på motorvejen ved Nyborg. Ingen mennesker kom til skade.

Opdateret klokken 23.58.

En spøgelsesbilist kørte sent torsdag aften ind i en patruljevogn fra Fyns Politi på den fynske motorvej mellem afkørsel 46 Nyborg V og afkørsel 45 Nyborg Ø.

Det bekræfter vagtchef Milan Holck Nielsen over for fyens.dk, som samtidig oplyser, at ingen mennesker er kommet til skade.

Omkring klokken 22.35 fik alarmcentralen 112 et opkald fra en trafikant om en spøgelsesbilist i det sydgående spor på lavbroen over Storebælt i retning mod Fyn. Der blev omgående sendt en advarsel ud via DR P4 Trafik, og en patruljevogn fra Fyns Politi blev dirigeret til området.

Med blå blink kørte patruljevognen i østlig retning i det sydgående spor i håb om at møde spøgelsesbilisten. Det skete også lige øst for afkørsel 46 Nyborg V. Spøgelsesbilisten nåede at påkøre patruljevognen med to betjente, men det skete ifølge vagtchefen med lav fart. Der skete en del materielle skader, og derfor ventedes oprydningsarbejdet at fortsætte til et stykke efter midnat.

Spøgelsesbilisten var en 86-årig mand, som kom kørende fra Sjælland hen over Storebæltsbroen. Det videre forløb er endnu ikke kortlagt, fordi manden skal afhøres, men han har formentligt kørt som spøgelsesbilist hen over såvel højbroen som lavbroen på Storebælt uden at opdage, han var i det forkerte spor.

At der ikke skete andet end materielle skader er vagtchefen lykkelig for.

- Det er rigtig godt arbejde, at betjentene får kontakt og stoppet spøgelsesbilisten. Det kunne være gået meget værre, og heldigvis er ingen mennesker kommet til skade, siger Milan Holck Nielsen til fyens.dk.

Oprydningsarbejdet ventedes ifølge Vejdirektoratet tidligst overstået klokken 00.15. På et webkamera ved motorvejsafkørslen kunne ses en masse lys fra uheldsstedet.