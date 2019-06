Soulsanger har solgt 100 millioner albummer

Sanger, musiker, komponist, producer og filmskuespiller - amerikanske Lionel Richie har været godt rundt i showbiz.

Han blev kendt som frontfigur i funk- og soulgruppen Commodores, der var populær i 1970'erne og 1980'erne og blandt andet stod bag hittet "Three Times a Lady".

Richie, som torsdag den 20. juni fylder 70 år, forlod bandet i 1981 for at hellige sig en solokarriere inden for soul og pop. Det spændte godt af, og i det følgende årti blev han en af de mest succesfulde amerikanske kunstnere, da han fem gange toppede hitlisten Billboard Hot 100. Han har på verdensplan solgt over 100 millioner albummer.

Richie er født i Tuskegee, Alabama, og barndomsbyen med knap 12.000 indbyggere lagde også navn til hans tiende album fra 2012. Her spiller han gamle sange i nye countryversioner.

Lionel Richie har været på toppen gennem næsten fire årtier og spillet med superstjerner som Michael Jackson og Kenny Rogers samt været nær ven af Whitney Houston.

Han lever i dag i Los Angeles. Men modsat så mange andre Hollywood-stjerner, der har kæmpet i årevis med alkohol og stofmisbrug, har Lionel Richie levet et forholdsvis stille og mådeholdent liv og har aldrig været at finde på skandalebladenes forsider.

- Når du har succes, vil alle kende og hjælpe dig. Du kan knipse med fingrene og få alt, hvad du ønsker. Det er farligt. Mange bliver afhængige af berømmelse, og hvis du ikke passer på, vil det æde dig op indefra, fortalte han i 2012 i et interview med BT.