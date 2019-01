Sorte bokse kan blive en vigtig brik i opklaring af togulykken på Storebælt

De sorte bokse fra et lyntog og et godstog kan blive vigtige brikker, når Havarikommissionen skal til bunds i onsdagens togulykke på Storebæltsforbindelsen.

Begge bokse er ved at blive pillet af togene, og indholdet skal derefter analyseres. Det oplyser Bo Haaning, der er undersøger hos Havarikommissionen.

- De sorte bokse er en af brikkerne i det puslespil, vi skal samle. Eksempelvis hvor stærkt togene kørte, lyder det fra havariundersøgeren.

- Det giver også en lang række andre oplysninger, som i sig selv måske ikke har betydning for den konkrete ulykke. Men det har betydning for, at man eventuelt kan sige, at systemerne fungerer, som de skal, siger Bo Haaning.

Omkring klokken 7.35 onsdag morgen blev et lyntog på vej fra Aarhus til København ramt af dele fra et modkørende godstog på lavbroen på Storebæltsforbindelsen og foretog en hård opbremsning.

Otte passagerer, der var om bord på lyntoget, blev dræbt. 16 passagerer blev derudover kvæstet i ulykken.

- En trailer er røget af og har ramt InterCity-toget, eller InterCity-toget er kørt ind i det. Det er, hvad vi ved indtil videre, siger Bo Hanning.

Ligesom fly er alle tog udstyret med en eller flere såkaldte sorte bokse. Det er en anordning, som registrerer data om kørsel og kommunikation.

Ifølge DSB er alle statsbanernes tog udstyret med sorte bokse.

Undersøgerne fra Havarikommissionen skal nu kopiere indholdet af de sorte bokse til en computer for at blive klogere på ulykken.

Et specialprogram bruges til at analysere de vigtige data, og til det formål får Havarikommissionen hjælp af eksterne it-eksperter.

Når boksene skal analyseres, bruges udelukkelsesmetoden, fortæller Bo Haaning.

- 80 procent af det er ting, som du udelukker. Så kan du konkludere, at det ikke har noget med ulykken at gøre, og det kommer så heller ikke med i rapporten, siger havariundersøgeren.

Torsdag blev begge jernbanespor over Storebælt igen åbnet for trafik.

Firmaet DB Cargo Scandinavia, hvis godstog var involveret i ulykken på Storebæltsbroen, har valgt ikke at genoptage kørsel med øltog.