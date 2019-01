Sort skiløjpe åbner på bjerg af skrald på Amager

Amager Bakke giver nysgerrige en forsmag på Danmarks nyeste, kunstige skibakke i vinterferien.

Skibakken er anlagt på taget af forbrændingsanlægget Amager Ressourcecenter i København, som kan brænde op til 70 ton affald af i timen.

Christian Ingels er direktør i Copenhill, som står for fritidstilbuddene på toppen af anlægget. Han glæder sig til at åbne dele af bakken for offentligheden.

- Når vi åbner tirsdag og onsdag i vinterferien, er det for alle, der er interesserede i at løbe på ski, siger han.

Det er cirka halvdelen af det samlede skiareal, der vil være åbent i uge syv.

For at sikre en god oplevelse for alle besøgende vil maksimalt 3000 personer få adgang til de omkring 300 meter løjpe.

Og bookingerne er væltet ind fra interesserede skiløbere.

Visse skiklubber er også blevet inviteret til at prøve løjper og hop af.

Formanden for Københavns Skiklub, Mikkel Melamies, har store forventninger til Amager Bakke.

- Det giver vores knap 2200 medlemmer mulighed for at træne med ski under fødderne året rundt.

Normalt må skientusiasterne nøjes med vægt- og balancetræning i sommerhalvåret.

Ingels mener, at skibakkens forpremiere giver gode testmuligheder for alle typer skiløbere.

- Vi skal gribe muligheden for at få offentlige testpersoner og ikke kun professionelle, der har prøvet underlag i hele Europa af, siger direktøren.

Derudover kan Copenhill få prøvet logistik og teknik på det 85 meter høje anlæg af.

Byggeriet af anlægget såvel som fritidsområderne på dets tag har været præget af forsinkelser og budgetproblemer.

Kritikere har sået tvivl om, hvorvidt man fik nok ud af det storstilede projekt i forhold til prisen på omkring fire milliarder kroner.

Christian Ingels kan kun udtale sig om de rekreative tilbud, som han er ansvarlig for. Han mener, at skiløjpen tjener særligt to formål.

- Jeg tror, at man kan bruge den til at dyrke ski som sport og ikke bare en ferieaktivitet, fordi man kan stå på ski året rundt, siger han.

- Og inden man bruger mange tusinde kroner på en skitur til Norge, Sverige eller Alperne, kan man relativt billigt finde ud af, om man er en skifamilie eller ej.