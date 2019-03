Sort, dybt problematisk og brandærgerligt: Borgmestre kritiserer DF for at løbe fra togaftale

- Det er helt sort, hvis DF vil løbe fra Togfond-aftalen og bane vejen for endnu flere forurenende biler sammen med en regering, der igen er fodslæbende på den grønne dagsorden. I København investerer vi massivt i grøn, højklasset kollektiv transport, så vi får renere luft, mindre trængsel og binder byen bedre sammen. Det er der hårdt brug for, at vi arbejder for i hele landet af hensyn til klimaet, vores børns fremtid og hele sammenhængskraften i Danmark, skriver overborgmester Frank Jensen i et skriftligt svar til avisen Danmark.

- Jeg synes, det er dybt problematisk, at man ikke lever op til de forlig, man har indgået. Det betyder, vi ikke kan regne med de aftaler, der bliver lavet, og det er stærkt problematisk for den langsigtede planlægning i Danmark. Samtidig er det her et skridt i den helt forkerte retning, når det handler om klima og bæredygtighed, siger Jacob Bundsgaard.

I tirsdagavisen kritiserede Odense Kommunes borgmester Peter Rahbæk Juel (S) Dansk Folkeparti for at løbe fra forliget om togfonden og kaldte det "brandærgerligt". Nu melder København Kommunes overborgmester Frank Jensen (S) og Aarhus Kommunes borgmester Jacob Bundsgaard sig også på banen med kritik af partiet.

Togfonden DK er en aftale, som den tidligere S-R-SF-regering ledet af Helle Thorning-Schmidt indgik i 2014.Det er en aftale med to ben:1. Den skal sikre rejsetid i nye superlyntog på en time mellem byerne Aalborg-Aarhus, Aarhus-Odense, Odense-København - altså en time fra Aalborg til Aarhus, to timer fra Aalborg til Odense og tre timer fra Aalborg til København.I dag er rejsetiden mellem Aalborg og København fire timer og 24 minutter.2. Den skal sikre, at togene kan køre på el og dermed reducere udledningen af CO2.Aftalen blev i 2016 af et flertal uden om den nye Venstre-ledede regering delt op i to faser.Fase 1 ligger stadig fast og indeholder blandt andet en ny bane over Vestfyn.Fase 2 er endnu ikke finansieret, men indeholder bl.a. en ny togbro over Vejle Fjord, ny bane fra Hovedgård syd for Skanderborg til Hasselager syd for Aarhus og en ny bane fra Vejle til Billund.Da aftalen om togfonden blev indgået, var den finansieret via 28,5 milliarder fra beskatning af nordsøolien.Siden er oliepriserne faldet drastisk, så der mangler omkring 15 milliarder til finansiering.

- Danmark er koblet af

Dansk Folkeparti indgik sammen med Helle Thornings regering i 2014 forliget om togfonden, som skulle sikre, at passagerer kun skal bruge en time på at komme frem mellem hver af Danmarks fire store byer. Men for at det kan lade sig gøre, er det afgørende, at der bliver investeret omkring otte milliarder i en togbro over Vejle Fjord og helt ny bane fra Skanderborg syd til Aarhus. Lige præcis de to elementer vil Dansk Folkeparti nu have ud.

Accepterer de andre partier bag togfonden ikke det, opsiger DF forliget. Sådan lød det fra Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, i avisen Danmark fredag.

Men timemodellen er vigtig for, at de fire store byer kan klare sig i den internationale konkurrence om at sikre talent og effektiv produktion, mener borgmester Jacob Bundsgaard (S).

- Jo længere tid folk bruger på transport, jo sværere bliver det at få tingene til at hænge godt sammen. Hvis vi sammenligner Danmark med resten af Europa vil vi selv med den investering, der var lagt op til, være bagud i forhold til mange europæiske samarbejdspartnere som eksempelvis Sverige, Tyskland og Frankrig, der har lavet investeringer i højhastighedstog, der binder de europiske vækstcentre bedre sammen. Vi er koblet af, og uden investeringer kommer vi endnu længere bagud, siger han.