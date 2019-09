Gruppenæstformand i Venstre Sophie Løhde er ikke kandidat til den ledige plads som næstformand i Venstre.

Hun er ikke interesseret i posten, bekræfter hun over for Ritzau.

- Det er ganske korrekt, at jeg ikke er kandidat til næstformandsposten i Venstre. Jeg har ikke yderligere at oplyse for nuværende, siger Sophie Løhde søndag aften.

Lørdag trak Kristian Jensen sig som næstformand for Venstre, ligesom Lars Løkke Rasmussen stoppede som formand for partiet efter ti år.

Herefter blev der sat gang i spekulationerne om, hvem der skal afløse såvel Lars Løkke Rasmussen som Kristian Jensen.

Mens adskillige Venstre-profiler har tilkendegivet, at de vil støtte Jakob Ellemann-Jensen som ny formand, såfremt han stiller op som kandidat til posten, har det været mindre klart, hvem der er favorit til posten som næstformand.

Tidligere søndag meldte formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) ud på Facebook, at hun ikke ønsker at overtage Kristian Jensens post.

Forinden var hun - fra flere sider - blevet spurgt til sine ambitioner i den henseende.

Og søndag aften valgte Sophie Løhde også at afvise alle spekulationer om muligt kandidatur.

Til gengæld bekendtgør hun, at hun betragter Jakob Ellemann-Jensen som en god formandskandidat for partiet. Han har ifølge hende de fornødne evner til at samle Venstre og lede det videre.

Også med hensyn til næstformandsposten har hun et bud.

- Nu må vi se, hvem der melder sig på banen. Der er endnu ingen, der har meldt sig på banen hverken til formandsposten eller som næstformand.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Inger Støjberg kunne blive en rigtig god næstformand for Venstre, siger Sophie Løhde.

Netop Støjberg er af flere blevet nævnt som et godt bud på en kommende næstformand. Det har søndag ikke været muligt for Ritzau at få fat på hende.

Heller ikke Karsten Lauritzen, hvis navn også har været nævnt i relation til posten, har det været muligt at få en kommentar fra.

Venstres nye formand og næstformand skal vælges af partiets omkring 850 delegerede ved et ekstraordinært landsmøde, der afholdes den 21. september.