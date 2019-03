Soldater-formand: Omstilling til nye opgaver er i gang

Det tager tid at omstille Forsvaret til fokus på nye opgaver, mener Flemming Vinther fra fagforeningen HKKF.

Det danske forsvar er i gang med at omstille sig til mere konventionelle opgaver, men det kommer til at tage tid. Sådan lyder vurderingen fra formand for soldater-fagforeningen HKKF Flemming Vinther.

I Berlingske søndag kan man læse, at danske soldater efter flere års krig i Afghanistan og Irak har problemer med vigtige færdigheder i mere konventionel krig.

Hærens interne kontrollanter påpeger blandt andet, at der er mangler i færdigheder som camouflage, at bevæge sig i terrænet eller gå i skjul.

Det er evner, der kan blive aktuelle, hvis danske soldater skal stå overfor en mere konventionel fjende såsom russiske styrker.

Her vurderes det, at manglerne kan øge risikoen for tab blandt de danske soldater.

Selv om om Forsvaret er i fuld gang med at omstille sig, kommer det ifølge Flemming Vinther til at tage tid, før soldaterne på ny er skarpe i eksempelvis camouflage af stillinger eller køretøjer - i fagsprog kaldet sløring.

- Der kæmpes en brav kamp for at lære soldaterne alle de her færdigheder. Det skal nok komme, men det tager tid at genopøve det, siger han.

Ifølge Flemming Vinther er der en bred opgavebeskrivelse af, hvad det vil sige at være dansk soldat.

- Soldaterne skal kunne mange ting i dag.

- Når de er færdiguddannet i at kunne indgå i en samlet brigaderamme mod russerne plus en asymmetrisk krigsførelse i Irak eller Afghanistan, skal de også kunne stå inde i Krystalgade og have borgernær kontakt, siger han.

Flemming Vinther mener dog ikke, at der er grund til panik.

- Man er i fuld gang derude, siger Flemming Vinther.

- Vi får artilleri igen. Vi får moderniseret vores kampvogne. Vi får panserværnsvåben tilbage i vores arsenal.