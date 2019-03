Sognepræst: Folkekirken bør indføre et skilsmisseritual

Folkekirken bør indføre et ritual, der kan sætte rammerne for en af de mest omvæltende og efterhånden ganske hyppige begivenheder i livet, nemlig skilsmissen.

Det mener Peter Nejsum, der er sognepræst i Brønshøj Kirke i København, skriver Kristeligt Dagblad.

For mens folkekirken formår at sætte rammerne om mange af de største milepæle i menneskers liv med både dåb, begravelser og bryllupper, er kirken ofte fraværende, når det kommer til skilsmissen.

Og det er en fejl, mener Peter Nejsum.

- En skilsmisse rummer så store eksistentielle spørgsmål om både sorg, skyld og afmagt, at det giver mening at indføre et ritual. Det er en oplagt anledning til at tale evangeliet ind i den krisetilstand, man er i, siger han til Kristeligt Dagblad.

Han har derfor formuleret sit bud på et skilsmisseritual, der tirsdag blev afprøvet ved en gudstjeneste i Godthaabskirken på Frederiksberg.

Ritualet er desuden trykt i tidsskriftet Kritisk forum for praktisk teologi. Det minder om en blanding af en begravelse og et skriftemål, forklarer Peter Nejsum.

Ifølge Danmarks Statistik blev 14.936 ægtepar skilt i 2018, hvor procentdelen af ægteskaber, der ender i skilsmisse, lå på 46,5 procent.

Idéen om et skilsmisseritual får opbakning af tidligere sognepræst ved Vor Frelsers Kirke i København Mogens Hansen.

Han prøvede selv at udføre et lignende ritual for nogle bekendte i slutningen af 1990'erne, da han havde oversat det, der blev brugt i Sverige.

Det blev taget godt imod af de medvirkende, husker Mogens Hansen, som siden da har været tilhænger af idéen.

Sognepræst Morten Brøgger fra Kirke Stillinge Sogn i Slagelse mener omvendt, at et skilsmisseritual vil gå ud over folkekirkens troværdighed.

- Især vielsesritualets løfte om troskab, til døden os skiller, kommer til at klinge hult i en kirke, der samtidig har et ritual for det modsatte, siger han.

- Vi ved jo alle, at skilsmisse er en kendsgerning, og at mange mennesker står i en vanskelig situation efter sådan en. Dem skal kirken være der for, blandt andet gennem sjælesorg, men det er for meget at lave et ritual ud af det, siger han.