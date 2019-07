Sønderjyske biltyve torpederer tre patruljebiler

To betjente blev slæbt efter bil i forsøg på at stoppe biltyv. Torsdag aften klappede fælden efter ny biljagt.

En 33-årig mand fra Sønderjylland står over for en række ganske alvorlige sigtelser, efter at han torsdag i en stjålen bil blev eftersat to gange af politiet.

Første gang lykkedes det ham at undslippe med en 30-årig kammerat på passagersædet. Men anden gang var de to mænds held sluppet op.

- Omkring middagstid forsøger en patruljevogn at stoppe det stjålne køretøj i Skovby på Als. Da betjentene stiger ud, bakker føreren bilen ind i patruljevognen, og kortvarigt bliver de to betjente slæbt efter bilen, siger vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Betjentene slap med overfladiske skrammer.

Torsdag aften ved 23.30-tiden bliver den stjålne bil spottet igen. Denne gang på Borgmester Andersens Vej i Sønderborg.

- Og det er med den samme chauffør og samme mand på passagersædet, siger vagtchefen.

Efter endnu en biljagt gennem Sønderborg, hvorunder to patruljevogne bliver ramt, mister føreren kontrollen over køretøjet i Arnkilgade, og de to mænd bliver anholdt.

- Chaufføren kommer fra Aabenraa-området, mens han kammerat, en 30-årig mand, er fra Als. Vi har endnu ikke afhørt dem, men der venter dem en hel del sigtelser. Og nok nogle ganske alvorlige for føreren, siger Søren Strægaard.

De tre patruljevogne, som blev påkørt, er ifølge vagtchefen blevet "godt bulet".

- De skal i hvert fald en tur forbi værkstedet, siger han.

Flugtbilen, en Hyundai, var blevet stjålet torsdag formiddag i Sønderborg.