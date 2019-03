Sønderborg går med i søgsmål: Vil ikke bare sige pyt

Sønderborg Kommune tilslutter sig et søgsmål mod staten for fejl i udligningssystemet.

Det oplyser borgmester Erik Lauritzen (S), efter at sagen har været på dagsordenen på økonomiudvalgsmødet onsdag.

- Vi havde håbet på, der ville komme en politisk løsning. Men det gør der tilsyneladende ikke.

- Så vil vi gerne bakke de kommuner op, der arbejder med det her. Vi føler også, det er for stort et beløb til, at vi bare kan sige "pyt", siger Erik Lauritzen.

Han skønner, at kommunen kan være gået glip af mellem 15 og 20 millioner kroner for årene 2017 og 2018.

Med tilslutningen fra Sønderborg Kommune er der 18 kommuner, der står bag søgsmålet mod staten.

Vordingborg Kommune ventes at blive den 19. kommune, der bakker op, når sagen behandles på byrådsmødet i næste uge.

Sagen blev drøftet på et økonomiudvalgsmøde tirsdag, og her var der ifølge borgmester Mikael Smed (S) enstemmig opbakning til at deltage i søgsmålet.

De sagsøgende kommuner mener, at de til sammen er gået glip af op mod 700 millioner kroner for årene 2017 og 2018.

Det skyldes ifølge kommunerne en fejl i udligningssystemet.

Fejlen består i, at udlændinges uddannelsesniveau ikke har været registreret.

Det har betydet, at højtuddannede udlændinge har udløst samme tilskud som udlændinge uden uddannelse.

De sagsøgende kommuner mener således, de har fået for lidt i udligning i forhold til de udgifter, de har haft til gruppen af udlændinge.

Fejlen er blevet rettet fra 2019. De kommuner, der fremadrettet får mindre i udligning som følge af fejlen, får en kompensation.

Men der er ingen kompensation til de kommuner, der mener, at de gennem en årrække har fået for lidt.

Sønderborgs borgmester er ked af, at kommunerne nu må hive staten i retten.

- Det er en uskik, at vi skal lægge sag an mod staten. Det er uholdbart for samfundet, at vi er nået derud, siger Erik Lauritzen.

Kommunerne bag søgsmålet har sat juni som skæringsdato for, hvornår de vil indgive stævning mod staten.

Regeringen har afvist, at kommunerne har krav på en kompensation.

- Det er ærgerligt, at de gør politik til jura og spilder skatteborgernes penge på at føre en sag mellem forskellige offentlige myndigheder, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

- Det er en sag, som Kammeradvokaten vurderer, at de vil tabe, siger ministeren.

Kommunerne bag søgsmålet skal hver især betale 300.000 kroner i advokatudgifter.

Hvis kommunerne taber sagen, risikerer de at skulle betale modpartens sagsomkostninger. Det kan beløbe sig til mellem tre og fem millioner kroner.