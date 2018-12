Socialt udsatte har gavn af en bisidder

Socialt udsatte føler ofte, at de ikke bliver mødt med respekt, når de er til møder ved det offentlige.

Har de derimod en bisidder med, så får tonen en anden lyd, viser en ny undersøgelse foretaget af Rådet for Socialt Udsatte.

I undersøgelsen, der offentliggøres onsdag, fortæller socialt udsatte og bisiddere blandt andet, at sagsbehandlerne taler pænere til borgerne, når der er en bisidder med.

Det kan også ske, at der pludselig kommer skub i en sag, der har stået stille længe, eller at pengene pludselig går ind på kontoen.

Men selv om det er en god ting, at en bisidder hjælper til en bedre kommunikation, så er resultaterne stadig "dybt kritisable", mener Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

- Hvordan tonefaldet er, og hvordan man bliver behandlet, når man møder op på kommunen, burde ikke være et spørgsmål, om man har bisidder med eller ej, siger Jann Sjursen.

Formanden fortæller, at der generelt har været meget fokus på offentlig sagsbehandling for borgere og udsatte. Derfor kommer resultaterne også lidt som en overraskelse.

- Man må sige, at der stadig er mere at komme efter i forhold til at forbedre det, siger Jann Sjursen.

Ifølge rådet bør offentlige myndigheder optræde venligt og hensynsfuldt på en måde, der styrker tilliden til det offentlige.

Men Rådet for Socialt Udsatte har længe arbejdet med socialt udsattes manglende retssikkerhed, som der ellers er garanti for i lovgivningen.

Derfor håber rådet også, at undersøgelsen fører noget med sig.

- Vi håber til dels, at den kan bidrage til, at der bliver fokus på det behov, der er, for at have bisiddere. Men også at bisiddere bliver rustet til at kunne varetage opgaven, siger Jann Sjursen.

En bisidder er en person, man kan tage med til møder på kommunen og andre steder. Personen skal være der for at støtte, skabe tryghed og hjælpe med at forstå, hvad der foregår.

Det kan både være en privatperson eller en professionel, der kender loven og reglerne på kommunen godt.