Socialdemokratiet vil drøfte redning af P6 og P8

DR åbner for at redde digitale radiokanaler, og Socialdemokratiet lytter gerne. Men der skal findes millioner.

Faste lyttere af P6 Beat og P8 Jazz håber givetvis stadig på, at kanalerne kan reddes inden årets udgang, hvor de står til at lukke som følge af medieforliget, der pålægger DR at spare millioner af kroner.

Får DR en ekstra bevilling på 15 millioner kroner, ønsker public service-selskabet at drive de to digitale radiokanaler videre i ét år. Men det vil Socialdemokratiet endnu ikke lægge sig fast på.

- Vi glæder os nu til at starte drøftelserne om en ny medieaftale, hvor vi ser på, hvordan vi kan skabe en bedre fremtid for danske medier og ikke mindst, hvordan vi kan styrke dansk public service, siger politisk ordfører Jesper Petersen (S) i en skriftlig kommentar.

DR er blevet pålagt at spare 420 millioner kroner frem mod 2021 og har selv valgt at nedlægge blandt andet P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz.

Kritikere har påpeget, at det vil føre til musikalsk ensretning, samt at DR netop har ansvar for at drive de kanaler, som sandsynligvis ikke vil kunne overleve på markedsvilkår. Det er netop pointen med public service, lyder det.

Forslaget fra DR lyder på, at Folketinget laver en ekstra bevilling på 15 millioner kroner, som det koster at føre radiokanalerne videre i ét år.

Desuden kræver DR, at der er udsigt til, at der kommer en afklaring om public service-selskabets fremtidige økonomi. Forslaget hænger sammen med tidsplanen for de forstående medieforhandlinger.

Et nyt medieforlig vil først falde på plads i 2020, har kulturminister Joy Mogensen (S) sagt tidligere. Hun har onsdag afvist at lade sig interviewe og henvist til Jesper Petersen.

- Vi støtter armslængdeprincippet og lytter til, hvad DR's eget ønske er her. Nu vil ministeren indgå i en dialog med Folketingets partier og se på, hvad mulighederne er.

- Det gælder det konkrete ønske fra DR her, ligesom vi ønsker en bredere diskussion om, hvordan vi styrker dansk public service i et forløb, der skal lede frem til, at der kan indgås en ny medieaftale, der afspejler Folketingets flertal efter valget, siger han.

De Radikale, SF og Enhedslisten er tilhængere af at forhindre en lukning af de to radiokanaler. Den daværende borgerlige regering samt Dansk Folkeparti indgik i juni 2018 et smalt forlig om medieaftalen for 2019-2023.