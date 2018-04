Regeringen og Socialdemokratiet er enige om, hvordan et tildækningsforbud - det såkaldte burkaforbud - skal skrues sammen. Dermed er der flertal for at forbyde de muslimske klædedragter burka og niqab i det offentlige rum.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Et flertal var ikke givet på forhånd. Regeringspartiet Liberal Alliance har nemlig fritstillet sine folketingsmedlemmer i forhold til burkaforbuddet.

FAKTA: Niqab, burka, hijab - sådan kender du forskel Regeringen og Socialdemokratiet vil indføre et tildækningsforbud, der inkluderer forbud af brug af burka og niqab.



Men hvad er egentlig forskellen mellem niqab, burka og den mere almindelige hijab, som indimellem ses i gadebilledet i Danmark?



Her er et overblik:



* Hijab: Tørklæde, der dækker håret, men lader ansigtet være frit. Dette er den mest udbredte hovedbeklædning og kan bindes på mange måder.



* Niqab: Tørklæde der kun viser øjnene. Der er to typer niqab.



En halv niqab lader ud over øjnene et stykke af panden være udækket.



En fuld niqab dækker hele ansigtet med undtagelse af øjnene. Den består typisk af et bånd, der bindes rundt om panden, samt et længere stykke stof, der dækker ansigt og hår, så kun en sprække til øjnene er fri.



* Burka: En ikkegennemsigtig altdækkende beklædningsgenstand båret af mange muslimske kvinder, hovedsageligt i Afghanistan. Den er en slags udvidet niqab, der ligeledes dækker øjnene, typisk med et lille netgardin.



Kilde: Religion.dk.

Partiet har 13 medlemmer i Folketinget. Fem af dem er ministre. Og de støtter forslaget. Men af de øvrige otte medlemmer stemmer kun én for. Det er Henrik Dahl.

I regeringspartiet Venstres folketingsgruppe har der været splittelse i forhold til et burkaforbud. Eksminister Eva Kjer Hansen vil på trods af, at Venstre ikke fritstiller sine medlemmer, stemme imod tildækningsforbuddet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er meget tilfreds med, at Socialdemokratiet nu støtter forslaget.

FAKTA: Sådan skal politiet forholde sig til tildækningsforbud Regeringen og Socialdemokratiet er ifølge Berlingske enige om, hvordan et tildækningsforbud - det såkaldte burkaforbud - skal skrues sammen.



Dermed er der flertal for forslaget.



I forslaget er det nu skrevet ind, hvordan politiet skal forholde sig i visse tilfælde af overtrædelser:



* Hvis politiet får mistanke om negativ social kontrol, skal politiet vurdere, om man skal efterforske et strafbart forhold, eller om personen bør tilbydes hjælp.



* Det kan blandt andet ske, hvis personen giver udtryk for at være underlagt tvang eller andet pres for at bære ansigtstildækkende beklædning.



* Politiet skal efter en konkret vurdering undersøge, om der er oplysninger om personen i politiets systemer eller andre tegn på negativ social kontrol.



* Politiet vil kunne vejlede om muligheden for at søge rådgivning og støtte til at komme ud af et undertrykkende miljø.



* Politiet kan for eksempel selv henvise en kvinde til et kvindekrisecenter, hvis det oplyses, at kvinden har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.



* Politiet kan også inddrage kommunen, der derefter vil være ansvarlige for støtte.



Kilde: Justitsministeriet

Socialdemokratiet har tøvet med at sige god for regeringens forslag. Men efter drøftelser med regeringen er der enighed. Der skal sættes fokus på indsatsen mod social kontrol.

- I Danmark møder vi hinanden med åbenhed - ansigt til ansigt. Og forslaget om et tildækningsforbud skal netop øge respekten for vores fællesskab og bekæmpe parallelsamfund, siger Pape.

- Dansk Folkeparti har støttet lovforslaget fra begyndelsen, og jeg er meget tilfreds med, at Socialdemokratiet nu også bakker op om forslaget, hvor vi sammen er blevet enige om at sætte fokus på indsatsen mod social kontrol i forbindelse med overtrædelser af et kommende tildækningsforbud, siger Pape.

Til Berlingske udtaler retsordfører Trine Bramsen (S), at de sociale foranstaltninger har været "helt afgørende" for Socialdemokratiet.

- Bødestraf er stadig en del af lovforslaget, men det vigtigste for os har hele tiden været, at vi får et redskab til at bekæmpe den systematiske undertrykkelse af kvinder, der desværre foregår i nogle miljøer, siger hun til avisen.

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, havde forventet, at S ville støtte et forbud.

DF kom med sit første forslag om et burkaforbud tilbage i 2009. Derfor er det en glædens dag for partiet, at et flertal nu er sikret.

- Nu må vi i gang med at se på, om vi også kan få et tørklædeforbud for vores børn og unge i uddannelsesinstitutionerne og for offentlig ansatte, siger Henriksen til Ritzau.

Lovforslaget forventes at blive fremsat i næste uge.