Socialdemokratiet med pensionskrav: Efterlønnen skal bevares

Fredag fortsætter pensionsforhandlingerne, og Mette Frederiksen mener ikke, at efterlønnen skal afskaffes.

Efterlønnen skal bevares. Det er et krav fra Socialdemokratiet til regeringen inden næste omgang pensionsforhandlinger.

Det er nemlig en forudsætning for, at vilkårene for de nedslidte ikke forringes.

Det mener Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som fredag skal til forhandlinger hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Det nytter ikke noget, at man fra regeringens side forsøger at bilde danskerne ind, at man er optaget af folk, som er nedslidte, hvis man vil afskaffe den efterløn, der er tilbage, siger Mette Frederiksen.

Regeringspartiet Liberal Alliance så gerne efterlønnen afskaffet. Det samme mener regeringspartneren De Konservative.

- Når både LA og K mener det, er det en stærk kraft i regeringen, der ønsker det. Så vi må have et svar på vegne af de efterlønsmodtagere, der er, og de kommende efterlønsmodtagere, om deres efterløn består, siger Frederiksen.

Troels Lund Poulsen har udtalt, at der kan landes en aftale i begyndelsen af april. Spørgsmålet er bare, hvilke elementer en sådan aftale vil indeholde.

Socialdemokratiet går efter, at der kommer en ret til tidligere folkepension. Det har regeringen dog afvist.

- Om vi så kan lave nogle justeringer af seniorførtidspensionen for at forbedre vilkårene for dem, der er berettiget til den, det vil jeg ikke afvise, siger Mette Frederiksen.

Hele debatten om nedslidning og tidligere tilbagetrækning kom for alvor på den politiske dagsorden i januar. Det skete, efter at Socialdemokratiet fremlagde et pensionsudspil.

Ifølge Socialdemokratiet bør man kunne gå tidligere på folkepension, hvis man er nedslidt eller har en høj anciennitet på arbejdsmarkedet - altså at man har arbejdet i mange år.

Regeringen ønsker ikke at indføre differentieret pensionsalder. Den vil i stedet forbedre de eksisterende ordninger for at gå tidligere på pension. Herunder muligheden for seniorførtidspension.

Den ordning bliver kun brugt i begrænset omfang og bliver ifølge regeringen opfattet som svær at få.