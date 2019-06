Socialdemokratiet går svære regeringsforhandlinger i møde

Det er svært at se kompromis mellem De Radikale og S efter rød sejr ved valget, vurderer kommentator.

Stemmerne efter et dramatisk folketingsvalg er sent onsdag aften talt op, men forude venter forhandlinger om en ny regering.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har erkendt sit nederlag ved valget, hvor rød blok får 91 mandater uden Alternativet, mens blå blok kun får 79 mandater, hvis Nye Borgerliges 4 mandater tæller med.

Det bliver en vanskelig opgave for Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, at skulle forhandle om en ny regering.

Det vurderer Erik Holstein, kommentator på Altinget.

- Det bliver usædvanligt svært, og det kan blive usædvanligt langvarigt. Socialdemokraterne fik ikke det boost med ind i forhandlingerne, som de havde håbet på. De fik et resultat en anelse under sidste valg.

- Omvendt fik De Radikale et supergodt valg. Det vil stærke den radikale selvfølelse og få dem til at stå endnu mere fast i forhandlingerne, siger han.

Mette Frederiksen erkender da også natten til torsdag, at det bliver svært.

Desuden gentager hun, at hun vil gå efter en ren socialdemokratisk étpartiregering. Dermed ønsker hun altså ikke at invitere De Radikale ind i regeringen, selv om partierne har siddet i regering sammen før.

Ligeledes afviser hun Løkkes ønske om at danne en SV-regering over midten.

Erik Holstein forklarer, at det er De Radikale, som er Socialdemokratiets største udfordring i forhandlingerne.

- I forhold til SF og Enhedslisten skal man nok få forhandlet sig til rette.

- Men når det gælder De Radikale er der nogle helt afgørende uenigheder - både i forhold til udlændingepolitikken og den økonomiske politik. Det er meget svært at se et kompromis, siger Erik Holstein.

Når kommentatoren ser tilbage på valget, vil han huske det for stor dramatik. Erik Holstein peger blandt andet på, at Liberal Alliance kun får 2,3 procent af stemmerne.

- Det har været et vildt dramatisk valg. Dels har det overrasket meget i forhold til meningsmålingerne, at Venstre gik så meget frem.

- Men det er også fantastisk dramatisk, at Liberal Alliance er lige ved at ryge ud af folketinget, og at Dansk Folkeparti er mere end halveret.

- Det er nærmest nogle helt surrealistiske vælgerbevægelser på meget kort tid - i hvert fald for DF's vedkommende. Det er et af de valg, der virkelig vil blive husket som banebrydende, siger han.