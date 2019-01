Socialdemokratiet er for Radius-salg på egne præmisser

Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht afviser, at partiet er imod et delvist salg af elselskabet Radius til en privat aktør - indenlandsk eller udenlandsk.

Partiet har søndag meddelt finansministeriet, at man ikke kunne støtte den model for et salg af Radius og dets over en million kunder på Sjælland, der var på trapperne.

Det fik Finansminister Kristian Jensen (V) til at sige, at Socialdemokraterne havde skiftet holdning og at han fandt et nej til et salg grotesk.

- Jeg kan ikke genkende finansministerens kritik.

- Socialdemokratiet har hele tiden kæmpet for at finde fælles forståelse for, at salg af kritisk infrastruktur skal ske inden for det princip, at det skal være forbrugerejet eller gennem en konstruktion, hvor det offentlige ejer over 50 procent.

- Jeg skal være den første til at beklage, at regeringen ikke har villet finde en løsning, der flugter med de principper, siger finansordfører for Socialdemokratiet Benny Engelbrecht.

Ifølge Ørsted selv var køberfeltet indsnævret til danske og udenlandske pensionskasser og forsyningsselskaber fra "vestlige OECD-lande".

- Da vi er underlagt udvidet tavshedspligt kan jeg ikke kommentere på de investorer, der har været inde over. Men jeg kan konstatere, at det ikke har passet ind i den ramme, vi fra starten har arbejdet under.

- Så for vores skyld kan man godt arbejde videre med et salg, men inden for vores principper, siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

- Finansministerens konklusion har så været, at man ikke mener, at man kan lave et salg inden for den ramme.

Kristian Jensen siger, at Socialdemokratiets udmelding søndag er sket "på tværs af børsregler" og fortroligheden i forligskredsen.

- Det kan jeg på ingen måde genkende. Tværtimod har vi fortsat tænkt os at holde tæt med fortrolige informationer, siger ordføreren.