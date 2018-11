Socialdemokratiet: Sundhedsvæsenet zigzagger uden reform

Tirsdag aften meddelte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at regeringen endnu en gang har valgt at udsætte fremlæggelsen af sundhedsreformen.

Den skal nu fremlægges i januar.

Regeringens udskydelse af sundhedsreformen møder kritik fra oppositionen.

- Vores sundhedsvæsen zigzagger, der er ikke sat en kurs.

- Og der er heller ikke fundet løsninger på det, som er de virkelig store udfordringer i sundhedsvæsenet, siger Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.

Regeringen meldte oprindeligt ud, at en ny sundhedsreform skulle præsenteres i oktober, men den er blevet skubbet flere gange.

Ellen Trane Nørby skrev tirsdag aften i et indlæg på Facebook, at sundhedsreformen igen bliver udskudt, fordi forhandlingerne om finansloven og på skoleområdet er trukket ud.

- Den fortjener god tid til at blive diskuteret, debatteret og forhandlet, skrev hun.

Det giver Flemming Møller Mortensen ikke meget for.

- Når man har meldt ud, at der ville komme en reform med et, som jeg har tolket det, stort indhold set fra regeringens side, så har det udløst utrolig mange spekulationer og ængstelse.

- Jeg tror, at det har præget alle processerne på hele sundhedsområdet i nedadgående retning i det seneste halve år, siger han.

Også SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, er bekymret over, at sundhedsreformen udskydes igen.

Hun henviser blandt andet til, at sygehuse døjer med "alt for mange patienter og stresset personale".

- Det får vi i hvert fald ikke løst, det går selvsagt ud over patienterne.

- Det ser ud til, at flere og flere patienter lander mellem to stole i samarbejdet mellem kommuner og regioner, fordi ingen af dem synes, de har råd til at tage sig af det, der skal foregå, fra man er færdigbehandlet og til, at man kan klare sig selv igen.

- Det er faktisk det allerstørste problem. Det er et stort problem allerede, og det er ærgerligt, at regeringen ikke har mere travlt med at få løst det her problem, siger Kirsten Normann Andersen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har ikke ønsket at tilknytte yderligere kommentarer til det opslag, hun sendte ud på Facebook.