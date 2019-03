Social slagside skal med i vurdering af jobindsats

- Der er mange forklaringer på forskellen i effekten af kommunernes jobindsats, og vi har forsket i 20 år uden at finde et entydigt svar. Man vil gerne sætte lighedstegn mellem kommunernes indsats og antallet, som kommer i beskæftigelse. I det her tilfælde har Dansk Arbejdsgiverforening målt på, hvor mange flere der vil stå til rådighed, hvis de dårligste kommuner bliver lige så gode som de bedste - men så entydig er virkeligheden ikke, siger Thomas Bredgaard.

Dansk Arbejdsgiverforening har beregnet, at 19.000 flere kunne være i job, hvis de dårligste kommuner i landet lærte af de bedste omkring beskæftigelsesindsatsen. Kommunerne har haft en meget forskellig indsats siden 2015 ifølge analysen fra DA. Den er forskellig fra Beskæftigelsesministeriets rangliste over landets 98 kommuner.

Bevidst naiv

De såkaldte rammevilkår er ifølge Thomas Bredgaard vidt forskellige.

- Nogle kommuner har mange borgere på offentlig forsørgelse, fordi de har mange borgere med handicap og sociale problemer. Det korrigerer analysen ikke for. Der er DA's analyse lidt bevidst naiv, vurderer Thomas Bredgaard.

Kan man sammenligne på en fair måde?

- Uanset metode er der fordele og ulemper, og der er ret store ulemper ved DA's metode. Man skal som minimum tage højde for rammevilkårene, så de har samme forsørgerbyrde, siger Thomas Bredgaard.

Ifølge Thomas Bredgaard er det nemmere at sammenligne konkrete ting.

- Du skal enten have sammenlignelige kommuner eller en kontrolgruppe, som ikke har været udsat for kommunens indsats. Problemet er, at de bliver udsat for noget andet. Det er ikke som i sundhedsvæsenet, at man enten får pillen eller ikke får den, lyder erfaringen fra forskeren.