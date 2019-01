Snurretur og autoværn: Vinterkulde sender bilister på afveje

Koldt vejr med sne og kulde har mandag morgen drillet bilister flere steder i landet og forårsaget flere færdselsulykker. Der er ikke sket store skader ud over på materiel.

Mange af uheldene er sket i hovedstaden. På Twitter har Hovedstadens Beredskab skrevet:

- Hovedstadens Beredskab har haft en række uheld de seneste timer. Vejret og føret er skiftet til vinter, så man skal som altid afpasse sin kørsel efter forholdene.

På Nordre Ringvej i Glostrup var flere biler herunder en lægebil involveret i et harmonikasammenstød.

- Vi har overdraget en patient til ambulancetjenesten, oprydning og rengøring af vejbanen er i gang, skriver beredskabet.

Ved Nørre Alle og Jagtvej er to busser kørt sammen. Ulykken er sket ved "lav hastighed", skriver beredskabet. En personer har fået hjælp af en ambulance på stedet.

Også på diverse motorveje har bilister været uheldige. På Holbækmotorvejen har en lastbil og en personbil været involveret i en færdselsulykke. Den er sket ved Avedøre Havnevej.

I nat var Vestmotorvejen, der går fra Jylland og Fyn over Sjælland til København, været spærret i den ene retning efter en ulykke. Afspærringen blev hævet forud for morgentrafikken.

På Helsingørmotorvejen kom en bilist galt afsted og kørte i autoværnet i en soloulykke. På Hillerødmotorvejen mistede en bilist kontrollen over sin bil og endte med at snurre rundt.

I det vestsjællandske er det ikke kun kulden, der driller. Her ventes vinden at føre til forhøjet vandstand. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at der er gjort forebyggende foranstaltninger i Holbæk og Roskilde.