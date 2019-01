Smukfest præsenterer ni nye navne

Smukfest præsenterer tirsdag ni nye navne til årets festival i Skanderborg.

Blandt de nye navne er den hollandske stjerne-dj Martin Garrix og det amerikanske band Thirty Seconds To Mars med skuespilleren Jared Leto at finde.

Martin Garrix spillede også i Bøgeskoven i 2016.

Den hollandske dj er blandt andet kendt for numrene "Ocean" med Khalid, "Scared To Be Lonely" med Dua Lipa og "Animals".

På Smukfests egen hjemmeside kan man også læse, at engelske Clean Bandit og root-bandet Larkin Poe stiller op.

Af danske navne er Phlake, Christopher, Hjalmer, Karl William og Peter Sommer & Tiggerne blevet offentliggjort tirsdag.

Selve spilleplanen bliver lagt ud 31. januar.

Det tog blot 65 minutter for Smukfest at sælge alle 28.000 partoutbilletter, da billetterne blev sat til salg 4. december.

Det var en rekord for festivalen.

En partoutbillet til Smukfest koster i år 2695 kroner. Det er dermed den dyreste festival i Danmark.

Smukfest løber fra 7. august til 11. august.