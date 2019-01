Slut med privates køb af koncentreret Roundup fra 2020

Haveejere kan fra sommeren 2020 ikke længere købe sprøjtemidlet Roundup i koncentreret form.

Det er et af elementerne i en politisk aftale, som et bredt flertal på Christiansborg har indgået om beskyttelse af drikkevandet.

Aftalen betyder, at det fra 1. juli 2020 er slut med, at private kan købe koncentrerede sprøjtemidler.

Man vil stadig kunne købe sprøjtemidler, der allerede er færdigblandet, eksempelvis i en spraydåse.

- Vi er rigtig glade for, at man ikke kan købe de koncentrerede mængder mere.

- For når du selv står og skal blande de her midler, så er der risiko for, at du spilder noget, som så ryger i grundvandet, siger De Konservatives miljøordfører, Erik Lund.

Den samme risiko for spild er der ikke, hvis man køber produktet færdigblandet, påpeger han.

- Når du køber noget, der er blandet op, så ryger det også i grundvandet, men i meget mindre mængde, end hvis du selv står og blander og kommer til at spilde, siger Erik Lund.

Landmænd vil fortsat kunne købe sprøjtemidlerne i koncentreret form.

Det bliver forhandlerne, der skal håndhæve, at private ikke køber de koncentrerede midler.

Vil man købe koncentrerede midler, skal man fremvise en autorisation.

Den politiske aftale sikrer en række initiativer, der skal beskytte drikkevandet. Eksempelvis indføres der forbud mod brug af pesticider nær vandboringer.