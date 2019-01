Slut med coversalg: Fynsk butikskæde begæret konkurs

Den fynske butikskæde WeCoverYou, som sælger covere og andet tilbehør til smartphones og tablets, blev fredag begæret konkurs ved skifteretten i Odense. Det skriver Bt.dk.

Administrerende direktør Johnny Nielsen oprettede virksomheden i 2013. Siden er det blevet til 11 butikker og en webshop. Nu står otte af kædens 11 forretninger til lukning, og 60 medarbejdere risikerer at miste deres job. Tre af de 11 butikker er franchises og omfattes derfor ikke af konkursen - heriblandt WeCoverYou Svendborg.

Netop det, at så mange medarbejdere risikerer at miste deres job, går Johnny Nielsen mest på.

- Jeg har det rigtig dårligt. Det gør ondt at se ens livsprojekt gå ned, siger Johnny Nielsen til B.T.

- Det er en svær situation over for medarbejderne. Vi har kæmpet det seneste år for at få det til at køre, men der var nogle banker, som ikke ville være med.

Skifteretten i Odense har udpeget konkursadvokaten Morten Bjerregaard som kurator. Han har arbejdet hele weekenden på at finde mulige købere, og der har været mange bejlere.

- Men man har først en aftale, når den er underskrevet, så vi opfordrer stadigvæk folk til at henvende sig, så vi kan få så god en aftale som muligt for boets kreditorer, udtaler han til B.T.

Konkursadvokat Morten Bjerregaard vil ifølge B.T. ikke komme med nogen deadline for en eventuel aftale. Han mener dog, at det skal gå relativt hurtigt.