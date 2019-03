Kloaker: Det lå egentlig ikke i kortene, at Gitte Zimmermann skulle blive kloakmester og overtage familievirksomheden R. Hansen & Søn. For ti år siden var hun sekretær på en privatskole og glad for sit arbejde. Hun havde derfor ikke selv skænket en tanke at ændre på noget, da hendes far en dag spurgte, om det ikke var på tide, at hun kom ind i familiefirmaet. Det firma, Gitte Zimmermanns oldefar i sin tid startede, og som er blevet i familien lige siden. Hun hjalp i forvejen på kontoret, når skolerne havde sommerferie og i andre travle perioder, når skemaet tillod det. Men ligefrem at skifte job og branche, det havde hun ikke overvejet.

- Jeg tænkte over det i et godt stykke tid, før jeg tog beslutningen, men det var alligevel for spændende en opgave, fortæller Gitte Zimmermann, som begyndte med at sidde på kontoret, men inden længe var hun også med i marken.

- Jeg tænkte, at skal jeg det her, skal jeg selv være kloakmester, jeg skal selv kunne vide, hvad det er, man sætter folk i gang med. Og jeg sagde til min far: "Jeg skal bare lave det værste af det værste, så jeg ved, hvad det er, man kan blive udsat for." Så jeg lavede alt, fortæller hun.

Gitte Zimmermann slamsugede, lavede tv-inspektioner, spulinger, rensninger, asfalteringer og opgravning. Hun uddannede sig først til kloakrørlægger, siden kloakmester og tog gradvist mere og mere, over indtil hendes far gik på pension for fire år siden.