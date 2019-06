Nævningeting i Aarhus afviser påstand fra 66-årig mand, at han handlede i nødværge, da han stak bekendt ihjel.

En mand på 66 år er tirsdag blevet idømt fængsel i 11 år, fordi han med en kniv dræbte en bekendt i Hasselager ved Aarhus i september sidste år.

Den tiltalte påstod i en nævningesag i Retten i Aarhus, at han skulle frifindes, fordi han havde handlet i nødværge - eller at han skulle slippe for straf, fordi han var i en ophidset tilstand på grund af den bekendtes angreb.

Offeret blev 40 år. Han var på besøg i lejligheden hos den nu 66-årige Jørgen Lemke Gambel om eftermiddagen 3. september, men det endte blodigt.

Kammeraten var stærkt beruset. Han gav Jørgen Lemke Gambel flere knytnæveslag i hovedet, som resulterede i et blåt øje og et flækket øjenbryn, oplyser retten.

Derefter tog Gambel fat i en foldekniv, som lå på sofabordet. Gæsten blev tildelt flere knivstik, som ramte i brystet, maven og lænden. Det var værten, der ringede 112. På skadestuen blev kammeraten erklæret død.

En enkelt af de seks nævninger stemte for at lade den 66-årige slippe for straf, fordi han begik forbrydelsen i en tilstand af stærk ophidselse på grund af kammeratens angreb.

Men det store flertal bestående af fem nævninger og tre dommere har en anden vurdering.

Dog er straffen blevet en smule mildere end normalt. Udgangspunktet i sager om manddrab er en straf på fængsel i 12 år.

Den dømte overvejer nu, om han vil anke afgørelsen til Vestre Landsret.